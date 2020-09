Metalmeccanica, la ripresa passa dalla diversificazione

“La ripresa dell’economia della metalmeccanica friulana sarà lenta e difficile, ma non è impossibile". È l’opinione di Sergio Barel, Presidente di Comet – Cluster della Metalmeccanica del Friuli Venezia Giulia, portavoce di 3.800 aziende e 58 mila lavoratori. Un comparto che rappresenta il 43 per cento delle aziende manifatturiere della regione e che produce un volume di esportazioni pari a 5,8 miliardi l’anno.

“Le aziende della metalmeccanica hanno comprovate caratteristiche di eccellenza, capacità e competenze specifiche che in questo momento vanno messe in campo per diversificare l’offerta e sviluppare nuovi business", spiega Barel. "Ad esempio, il 30% delle aziende meccaniche friulane lavora, direttamente o indirettamente, anche per l’automotive, un settore che sta vivendo una trasformazione epocale: da bene necessario, l’auto sta diventando un servizio. Non solo. Le componenti meccaniche stanno via via lasciando il posto a elettronica e informatica".

"Un’evoluzione che ci fa presumerne che la meccanica nell’auto raggiungerà il suo massimo nei prossimi 10 anni, per poi scemare. Ecco perché questo è il momento giusto per impiegare il know-how acquisito finora e renderlo funzionale allo sviluppo di nuove collaborazioni in altri settori. Agli imprenditori friulani non mancano di certo spirito d’iniziativa e nuove idee, e condividerle con i clienti e i potenziali nuovi può essere utile a creare nuove connessioni".

"Inoltre, non dobbiamo dimenticare che resilienza e capacità di evolvere sono nel Dna della meccanica friulana, ma rispetto al passato non possiamo pensare di agire da soli. Dobbiamo aggregare, mettere insieme obiettivi, idee, conoscenze per crescere e per ridurre le disuguaglianze che rendono la situazione della meccanica friulana decisamente eterogenea. Basti pensare a come nel comparto convivano aziende che negli ultimi 6 mesi hanno registrato una crescita di oltre 10% a fianco a realtà per le quali si affaccia lo spettro della chiusura".

"Le aziende friulane hanno tutte le carte in regola per rivolgersi al mercato offrendo competenze rinnovate ed ampliate. Presentiamo ai nostri clienti, attuali e potenziali, i progetti e le attività che stiamo implementando in azienda in questo periodo, anche se non li riteniamo strettamente in linea con le attività core e con le storiche collaborazioni in essere con gli stessi; dimostrarci, anche ai loro occhi, attivi e propositivi verso il futuro certo giocherà a nostro favore", conclude il presidente del Comet. "Invito, quindi, gli imprenditori a spogliarsi del proprio ‘io’ e ad accettare la sfida al confronto e alla condivisione che permetterà loro di affermarsi sul mercato con la forza non più di una singola azienda, ma di un’intera filiera".