Metalmeccanici, due ore di mobilitazione

Le segreterie nazionali di Fim, Fiom e Uilm hanno proclamato per domani due ore di sciopero per tenere assemblee in tutti i luoghi di lavoro in vista della manifestazione nazionale dei metalmeccanici prevista per mercoledì 20 novembre a Roma. Le tematiche al centro della mobilitazione riguardano la crisi industriale e occupazionale, la ripartenza degli investimenti pubblici e privati, la riforma degli ammortizzatori sociali e il rafforzamento della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In una nota congiunta i tre sindacati sottolineano che al Mise sono 160 i tavoli di crisi aziendali aperti, che aumentano il ricorso agli ammortizzatori sociali, gli annunci di chiusure di interi stabilimenti in tutti i settori dall’elettrodomestico alla siderurgia, passando per automotive, elettronica, informatica e istallazioni.