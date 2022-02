Micaela Sette guida i Commercialisti di Udine

Micaela Sette, commercialista latisanese classe ‘67 e iscritta all’ albo dal 1993, è stata eletta presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Udine per il quadriennio 2022-2025. Seconda donna presidente dalla fondazione dell’ODCEC di Udine, succede ad Alberto Maria Camilotti che ha guidato i commercialisti udinesi nell’ultimo mandato.

Assieme a Micaela Sette sono stati eletti i commercialisti: Federica De Mattia, Nicola Agnoli, Stefania Ciutto, Marco Kraner , Stefano Lodolo, Stefano Chiarandini, Daniela Lucca, Auro Paolini, Alberto Rigotto e Massimo Sivieri.

Eletta anche Silvia Piovesan revisore unico e, per la prima volta, il Comitato Pari Opportunità, che sarà guidato da un presidente di prossima nomina dal Consiglio, dove siedono i commercialisti: Alida Cimarosti, Francesca Mauro, Sabrina Mazza, Francesca T omada, Daniela De Pauli, Ausilia Bonina.

Dopo la proclamazione ufficiale, la prossima settimana si terrà il primo Consiglio dell'Ordine con la nomina delle cariche di vice presidente, del segretario, del tesoriere e del presidente del Comitato Pari Opportunità.

“E’ per me un grande onore avere questa delega dai colleghi e li ringrazio per la fiducia che hanno riposto in me – afferma Micaela Sette neo eletta presidente dei commercialisti – Penso che la nostra professione sia molto importante per il nostro Paese grazie alle tante competenze, in tanti settori, che possiamo e sappiamo mettere in campo. Un ruolo fondamentale e molto delicato lo abbiamo svolto durante il periodo dell’ emergenza COVID 19, in modo particolare nel primo periodo, e ciò non solo in termini professionali. Ora vorremmo poter dare un contributo qualificato alla ripresa e ai tanti progetti che stanno nascendo, non ultimo lo strumento del PNRR, e al processo di riforme avviato sul quale riteniamo di avere molto da dire. Infine saremo a disposizione della Regione non solo a supporto del sistema economico regionale, e ciò grazie alle tante competenze esclusive della Regione, ma anche lavorando al fianco degli Enti Locali".

Sono 810 i commercialisti iscritti dell’ODCEC di Udine, 1 ogni 648 abitanti e 52 imprese, di cui il 38,5% donne e il 61,5% uomini. Il 17,1% hanno meno di 40 anni, di questi la maggioranza pari al 9,5%, sono donne. Il 60,2% hanno tra i 41 e i 60 anni, in questa fascia di età la maggioranza è rappresentata da uomini con il 36%. Infine il 22,7% hanno oltre 60 anni, fascia di età di cui le donne rappresentano solo il 4,8%. Gli iscritti dal 2016 ad oggi sono cresciuti del 2,8%. I tirocinanti sono 33.