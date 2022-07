Michele Mareschi Danieli guida Confcommercio Friuli Occidentale

Il mandamento di Confcommercio del Friuli Occidentale ha un nuovo presidente. Si tratta di Michele Mareschi Danieli, imprenditore nel settore della ristorazione. La nomina è stata ufficializzata dal presidente provinciale Giovanni Da Pozzo in occasione dell’assemblea degli eletti che si è tenuta al Golf Club Udine a Fagagna.

"Accogliamo con grande piacere nella nostra squadra un dirigente che ha già dimostrato ottime capacità di imprenditore – sottolinea Da Pozzo –. Un benvenuto a Michele nella consapevolezza che il suo impegno, con il contributo del rinnovato consiglio mandamentale, sarà un valore aggiunto in un territorio di grandi potenzialità nei settori del commercio, del turismo e dei servizi".

L’assemblea dei soci ha eletto i componenti del mandamento e, al termine del primo consiglio, Mareschi Danieli è stato indicato come presidente, mentre Edi Melchior e Alessandra Bravi sono i suoi vice. Gli altri consiglieri sono Liliana Beltrame, Mattia Chiarvesio, Stefano Pistis, Valentino Minute, oltre al cooptato Nevio Blasutto.

"Ringrazio chi mi ha dato la fiducia e sono pronto a lavorare assieme a tutta la squadra per il bene delle attività del terziario del nostro territorio – rimarca il neo presidente –. Siamo da subito a disposizione per ascoltare problemi, sollecitazioni e suggerimenti di soci e non soci in questa difficile congiuntura economica".

I punti del programma? "Partiamo dal tema chiave della costruzione del Distretto locale del commercio, un’opportunità consentita dalla legge regionale sulla quale Confcommercio mandamentale è decisa a spingere con forza, nella consapevolezza che il Distretto possa diventare una soluzione virtuosa per il rilancio post pandemia. Quanto al fronte del turismo, l’obiettivo è di promuovere un’area del Friuli non storicamente turistica, ma che ha valori e potenzialità da sviluppare".