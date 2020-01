Miele importato poco trasparente

Come ormai più volte riportato dai media, il settore apistico ha vissuto negli ultimi anni e sta vivendo un periodo di grosse difficoltà per la propria sopravvivenza e per la sopravvivenza dell’ape stessa. È ormai assodato che le cause di questo declino sono multifattoriali: partendo dalle patologie che possono affliggere questi laboriosi insetti, passando per la particolare sensibilità che hanno nei confronti di tutti i principi attivi chimici che l’uomo utilizza in agricoltura e non solo, fino ad arrivare ai repentini cambiamenti climatici ai quali abbiamo assistito ultimamente. Più volte si è cercato di districare il bandolo della matassa, ma alla fine a farne le spese di questa ingarbugliata situazione sono stati sempre gli apicoltori e soprattutto le api stesse.

Il fatto che non sia stato individuato un unico e univoco responsabile del declino dei pronubi, ha fatto in modo che tutti gli attori individuati potessero trovare un alibi per negare la loro colpevolezza, indicato negli altri compagni di sventura la responsabilità di quanto sta accadendo.



Somma di problemi

Come spesso accade, però, le difficoltà si somma e attraggono tra loro. Il settore apistico professionale oltre che dover affrontare quanto sopra citato, si trova infatti a dover far fronte anche a una pesante crisi di mercato. Le aziende che in regione traggono un profitto economico esclusivo o importante dall’allevamento apistico sono circa 80, queste operano in parte la vendita diretta dei mieli ottenuti, ma una buona fetta della produzione viene destinata al mercato all’ingrosso sul quale si approvvigionano i grossi confezionatori nazionali. L’Italia è deficitaria per quanto riguarda la produzione di miele: sul territorio nazionale si produce infatti solo poco più della metà dell’intero fabbisogno, dovendo ricorrere per la quota mancante all’importazione dall’estero. Pur muovendosi in questo scenario caratterizzato da un’offerta molto più bassa rispetto alla domanda, le aziende apistiche si trovano da un paio d’anni a dover affrontare il problema di riuscire a collocare sul mercato il proprio prodotto, che molte volte non viene ritirato dai grossisti e dai confezionatori nemmeno a prezzi stracciati in quanto preferiscono, anche a parità di prezzo, il miele importato dall’estero.

Il problema dell’importazione dei prodotti apistici è in questo momento una vera spina nel fianco per gli allevatori. Il problema è stato portato all’attenzione della politica nazionale, la quale ha più volte effettuato interrogazioni parlamentari con lo scopo di far chiarezza sulle dinamiche europee e mondiali degli scambi di miele. In tutte le aree geografiche dell’Unione Europea e del mondo si è registrata in questi anni una flessione delle produzioni apistiche, l’unico Paese che sembra non rilevare particolari variazioni di questo tipo è la Cina. Anche la l’Unione Europea è deficitaria per quanto riguarda la produzione di miele rispetto al consumo interno e i principali Paesi dai quali si rifornisce sono la Cina e l’Ucraina, rispettivamente per il 40 e il 20% del totale delle importazioni.

La legislazione comunitaria è molto precisa sul definire il prodotto miele, in particolare la direttiva europea 2001/110/CE in piena corrispondenza con il Codex Alimentarius (1981).



Essa indica che il termine ‘miele’ è riservato al prodotto definito nell’allegato primo, punto 1, che così recita: “Il miele è la sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell’alveare”.

Nell’allegato 2, al punto secondo si precisa: “Al miele immesso sul mercato in quanto tale o utilizzato in prodotti destinati al consumo umano non è aggiunto alcun ingrediente alimentare, neppure gli additivi, e non è effettuata nessun’altra aggiunta se non di miele”.

In Europa è attivo un rigoroso sistema di controllo delle frodi alimentari che negli ultimi anni ha evidenziato un trend crescente delle adulterazioni e frodi in campo apistico. Allarmante è la notizia che nel database Usa “Pharmacopeia’s Food Fraud” (2018) il miele sia stato collocato al terzo posto nella classifica degli alimenti maggiormente adulterati.

Anche in Italia gli organi di controllo preposti (Icqrf e Istituti Zooprofilattici) hanno operato e operano un rigoroso controllo volto all’individuazione di zuccheri non naturalmente presenti nel miele, utilizzando nelle indagini anche tecniche isotopiche Irms all’avanguardia. Da molte inchieste e analisi si potrebbe ipotizzare un problema ‘falso miele’ associato il più delle volte alla provenienza di tale alimento. Parrebbe che in alcuni casi in Cina il miele venga raccolto spesso immaturo (cioè non lasciato quindi maturare nei favi) e portato nelle cosiddette ‘fabbriche del miele’, cioè ambienti nei quali sono poi gli uomini e non le api a lavorarlo, filtrarlo e deumidificarlo risultando, se così fosse, non in linea con la legislazione europea.

Questo problema potrebbe riguardare anche Paesi più vicini dell’est Europa, che in alcuni casi non lo producono direttamente, ma contribuiscono ad importarlo attraverso meccanismi di “triangolazione” e miscelazione con mieli comunitari, facendo però di fatto arrivare tale prodotto fino al consumatore europeo. Sono stati riscontrati casi di contraffazione attraverso il ricorso allo sciroppo zuccherini con l’aggiunta di polline, trasformando così un prodotto ottenuto in laboratorio in “miele”, rendendo la contraffazione non facilmente riscontrabile anche con l’utilizzo di tecniche isotopiche. Gli apicoltori nazionali ed europei si trovano quindi a dover affrontare sul mercato prodotti alimentari che non nuociono alla salute ma che con il miele hanno ben poco da condividere.