Miliardi europei da spendere in pochi mesi. Ecco come fare

Ecco come far arrivare alle imprese friulane in tempi immediati le risorse europee. La proposta è emersa durante il primo dei seminari web “Progettiamo il Futuro” organizzati dalla testata Il Friuli in collaborazione con l’Associazione dei consulenti di management del Friuli Venezia Giulia (Arcom).

In apertura del programma di sette appuntamento, ogni martedì alle 18.30 a iscrizione gratuita, il presidente di Arcom Alessandro Braida che ha tratteggiato gli scenari economici e sociali che ci aspettano dopo l’emergenza pandemica. E un tema strategico saranno le risorse per il rilancio, per quelli che in tanto chiamano ormai “ricostruzione”. Su questo tema è così intervenuto l’europrogettista Antonio Ferraioli.

“Per una volta non ci saranno problemi legati alle risorse economiche – ha detto - in quanto Next Generation EU (Ngeu)e la nuova programmazione europea 2021-2027 faranno arrivare in Italia, e in Friuli-Venezia Giulia, miliardi di euro. Risorse che dovranno essere destinate alle 6 missioni già identificate dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza: digitalizzazione, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture, inclusione e coesione sociale, istruzione e sanità".

"I problemi legati all'utilizzo di queste risorse sono però la tempistica e le modalità attuative: il 70% degli oltre 200 miliardi di euro del Ngeu devono essere impegnati entro il 2022 e spesi entro il 2023, il rimanente 30% entro il 2025".

"Le esperienze italiane, diverse per ogni regione, dicono che non siamo sempre in grado di spendere quanto abbiamo a disposizione, per una moltitudine di motivi (burocrazia, tempistiche, mancanza di strategie aziendali, complessità dei progetti). Dobbiamo quindi trovare modalità di spesa più veloce di quanto abbiamo fatto finora” ha aggiunto Ferraioli.

“La nostra regione ha definito la Strategia di specializzazione intelligente S3, attualmente in corso di aggiornamento, l'elemento che dovrà definire la coerenza tra i fondi europei (Fse, Fondo Sociale Europeo, e Fesr, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), il programma ReactEU e il Recovery Fund. In Friuli Venezia Giulia tutti i bandi (regionali, camerali) aperti nel corso degli ultimi anni chiedevano l'aderenza alla S3 e alle traiettorie di sviluppo come elemento fondamentale per l'ammissione al finanziamento – ha continuato l’europrogettista -. Abbiamo quindi l'occasione di avere disponibili graduatorie valide con aziende ammesse ma non finanziate per mancanza di risorse economiche: risparmiamo il tempo di scrittura e presentazione di nuovi bandi e della successiva istruttoria e rivediamo tutte le graduatorie esistenti per finanziare le aziende rimaste finora escluse. Ciò consentirebbe di avere risultati di spesa molto veloci e di rispettare le tempistiche previste dal Next Generation EU”.

