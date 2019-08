Mille posti di lavoro... senza pretendenti

C’è una Pordenone che chiude e licenzia: Trischitta, Mercatone Uno, Safop e Karcker, più di 150 persone a casa. C’è una Pordenone che trema: Nidec, Savio, Lavinox e Sarinox, oltre un centinaio di esuberi.

Ma c’è anche una Pordenone che assume. Le aziende leader del territorio sono sempre a caccia di dipendenti: Friulintagli, San Giacomo, Modulnova e Marine Interiors nel legno arredo, Pezzutti, Rosa, Icos, Colussi Ermes, Roncadin, Cimolai, Mcz, Carraro e Palazzetti in altri settori. Si tratta di aziende che hanno saputo dribblare la crisi e farsi trovare pronte alla nuova situazione economica.

Ma, soprattutto, c’è una Pordenone che vorrebbe assumere, ma non trova le figure richieste. A ribadirlo è Paolo Candotti, direttore generale di Unindustria Pordenone: “Ogni anno ci sono mille posti di lavoro che restano inevasi, perché il mismatch resta alto: domanda e offerta non collimano. Si tratta di figure specializzate che le aziende ricercano e non trovano”.

Progettisti, conduttori di impianti, saldatori, informatici, stampisti e tappezzieri vengono ricercati con il lanternino. Tutti posti a tempo indeterminato e con una buona retribuzione. Ma niente, non si riescono a reperire.

“Gli 88 diplomati dell’Its kennedy con indirizzo informatico sono già tutti in azienda", va avanti Candotti. "I 1.700 studenti dell’istituto superiore Kennedy vengono assorbiti dal mercato e se li raddoppiassimo avrebbero tutti un posto assicurato”.

Il lavoro, insomma, c’è, eccome. Ma i licenziamenti in atto nel Pordenonese non riescono a essere riassorbiti, anche se una mano potrebbe darla l’arrivo di Amazon, con il depositi di smistamento di Fiume Veneto che creerà oltre 100 posti di lavoro: 30 persone saranno assunte a tempo indeterminato direttamente da Amazon come dipendenti di magazzino e un’ottantina saranno gli autisti assunti dai corrieri partner.

“Chi perde il posto – dice Candotti – in genere ha una bassa specializzazione e non è utile alle aziende che cercano personale di alto profilo. Diverso il caso Safop, dove i lavoratori hanno mercato e, anzi, sono la vera forza dell’azienda. Come Unindustraia cerchiamo di favori percorsi di riqualificazione, grazie ai corsi, e alla Lef di San Vito. In particolare puntiamo sui giovani, in modo che scelgano percorsi di studio utili a loro e alla nostre imprese”, conclude Candotti.

Per compensare le richieste, intanto c’è un consistente reclutamento di periti dal Sud, specialmente da Puglia e Campania. Sono loro a sopperire, almeno in parte, alle mancanze del territorio.