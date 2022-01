Mobilità in deroga per la crisi dell'area complessa triestina

E' stato approvato, da parte della Giunta regionale su proposta dell'assessore al Lavoro Alessia Rosolen, lo schema di Intesa relativa alla concessione del trattamento di mobilità in deroga per le lavoratrici e i lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Trieste per il 2022.

Nel dettaglio, il provvedimento persegue l'obiettivo di garantire continuità ai trattamenti di mobilità in deroga decretati per l'area di crisi industriale complessa di Trieste per il 2021 sulla base dell'Intesa condivisa con le parti sociali nel febbraio dello scorso anno.

A tal fine, come ha spiegato l'assessore, si intende condividere in sede di Tavolo regionale di concertazione con le parti sociali i requisiti e le modalità di accesso alle provvidenze per il 2022, che potranno essere erogate fino a capienza delle risorse disponibili, corrispondenti alla parte non utilizzata di quanto assegnato al Friuli Venezia Giulia dal 2016 al 2021 per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'area di crisi industriale complessa di Trieste (circa 23,5 milioni di euro), nonché a valere sulle eventuali ulteriori risorse stanziate all'Amministrazione regionale per le medesime finalità.

Relativamente all'iter dell'esecutività del provvedimento, l'approvazione della delibera prevede il conferimento dell'incarico all'assessore Rosolen per la sottoscrizione dell'Intesa.