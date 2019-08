Modello Olivetti, una rivoluzione ancora attuale

Un modello ancora attuale: Adriano Olivetti è l’imprenditore visionario che teorizzò e attuò un modello, quello di impresa responsabile, ancora oggi considerato rivoluzionario e che può fornire, in un periodo di grandi mutazioni, notevoli spunti di riflessione.

Ma in cosa consiste l’impresa responsabile e come mai viene considerata così rivoluzionaria? Innanzitutto, per parlare di impresa responsabile, bisogna considerare l’uomo al centro del processo produttivo, e questo è quello che fece Olivetti. Egli decise di pagare salari più elevati rispetto alle altre realtà imprenditoriali del tempo e mise a disposizione innumerevoli servizi (asili, permessi di maternità, scuole, biblioteche) ai suoi dipendenti (o, come li chiamava lui, collaboratori). L’impresa venne intesa da Olivetti come agente di sviluppo della comunità locale, responsabile anche nei confronti del territorio e della sua bellezza, con la promozione dei primi piani urbanistici in Italia.

Quest’atteggiamento avanguardista gli permise di produrre maggiormente e, di conseguenza, realizzare maggiori margini di profitto; inoltre, la Olivetti era considerata un centro di cultura scientifica, tecnica e umanistica, e i suoi uffici di progettazione erano all’avanguardia nel mondo, non solo per le macchine da scrivere.

non solo welfare



Ma la Olivetti non era solo questo, perché Adriano aveva a cuore oltre al welfare dei propri collaboratori, anche l’opinione e la valorizzazione delle loro qualità. Basti pensare a una storia, raccontata di generazione in generazione, relativa a un giovane assunto presso la Olivetti: Natale Capellaro. Egli iniziò a lavorare nel 1916 e poco dopo venne licenziato per essere stato trovato in possesso di beni aziendali all’uscita dalla fabbrica. Adriano Olivetti decise, nonostante il preliminare licenziamento da parte del superiore assegnato al rassegnato Capellaro, di parlare con lui per conoscere dettagliatamente l’episodio. Il ragazzo spiegò di aver portato a casa propria i materiali aziendali per continuare a lavorare a un suo progetto fuori dall’orario di lavoro. Olivetti gli diede una seconda possibilità e, grazie a questa intuizione, reintegrò un collaboratore che si rivelò importantissimo per la crescita dell’impresa.

Dalla scomparsa di Adriano Olivetti è ormai passato qualche decennio ed è innegabile che molto sia radicalmente cambiato, ma il suo modello e la sua ideologia sono sopravvissuti nel tempo e ci si chiede se possano essere considerati tuttora attuali.

In un’era digitale, in cui la tecnologia è sempre più predominante, l’uomo appare sostituibile, volubile, non più protagonista. Di fronte alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale e della robotica, ci si chiede se l’uomo stia davvero al passo e se possa stare al passo. Il grande fattore di incertezza è dato infatti dalle diverse velocità della tecnologia, da un lato, e della sua formazione e capacità di adattamento, dall’altro.

Nell’ottica quindi di comprendere le prospettive future per l’impresa e il lavoro, la grande opportunità può essere data dalla metamorfosi delle competenze e delle imprese stesse per un nuovo ciclo di sviluppo basato sulle tecnologie, ma soprattutto su valori etici e sociali. In questo senso il modello olivettiano è più che mai attuale, per la necessità di riscoprire l’uomo nella sua figura di assoluto protagonista del processo produttivo. Olivetti forse oggi si sarebbe appassionato di internet e dell’intelligenza artificiale, ma cercando sempre di valorizzare l’intelligenza e la consapevolezza delle persone.

L’individuo deve quindi essere al centro, con le mani sul volante, deve formare continuamente le sue competenze e sfruttare la tecnologia come strumento di sviluppo e non come obiettivo dell’attività lavorativa. La sensibilità dell’uomo, la sua capacità di risoluzione dei possibili problemi e l’emotività esulano il processo industriale in quanto tale, e devono continuare a renderlo imprescindibile.



il peso della competitività



A occhi cinici il modello olivettiano, di impresa attenta all’individuo, può risultare un sogno perduto nel passato. Si può dire che la globalizzazione imponga vincoli in termini di competitività e che oggigiorno le imprese non possano permettersi quei ‘privilegi’. Tali obiezioni possono essere facilmente superate se si pone attenzione al fatto che un primo livello di globalizzazione, seppur con presupposti diversi, sia stato proprio attuato da Adriano Olivetti. La globalizzazione pensata dallo stesso imprenditore, che ha portato la Olivetti a diventare l’azienda italiana più internazionale degli Anni ’60, aveva come presupposti la profonda integrazione tra i propri valori e il rispetto delle culture locali e dell’ambiente. Si può parlare al riguardo di una globalizzazione soft, non spietata e colonizzatrice ma, appunto, responsabile.

L’obiettivo di Olivetti, di costruire una società più giusta e sana, non deve essere, in definitiva, considerato una mera utopia, ma modello di ispirazione. Ogni impresa può essere una comunità concreta e molti imprenditori la stanno considerando tale. Se si guarda anche solo al territorio friulano, questo è emerso in occasione del convegno tenutosi a Udine a metà dello scorso giugno, dal titolo “Olivetti e impresa responsabile: un modello ancora attuale?”. Molti relatori provenienti dal mondo imprenditoriale, raccontando le proprie esperienze, hanno dimostrato che si sta facendo molto per rendere le imprese maggiormente a misura d’uomo, tramite la creazione di spazi di svago, di momenti di condivisione dei risultati aziendali, di servizi messi a disposizione dei collaboratori. Ma soprattutto tramite l’impegno a una formazione continua delle conoscenze e competenze di ciascuno, affinché vi sia orgoglio delle proprie capacità e affinché ciascuno possa gestire in pieno e in libertà il proprio lavoro, avere il piacere di farlo e sentire l’azienda come sua.

Francesco Maria Rossini

Elena Nonini

Laboratorio del Diritto























In un’era digitale, in cui la tecnologia è sempre più predominante, l’uomo appare sostituibile, volubile, non più protagonista. Di fronte alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale e della robotica, ci si chiede se l’uomo stia davvero al passo e se possa stare al passo. Il grande fattore di incertezza è dato infatti dalle diverse velocità della tecnologia, da un lato, e della sua formazione e capacità di adattamento, dall’altro.

Nell’ottica quindi di comprendere le prospettive future per l’impresa e il lavoro, la grande opportunità può essere data dalla metamorfosi delle competenze e delle imprese stesse per un nuovo ciclo di sviluppo basato sulle tecnologie, ma soprattutto su valori etici e sociali. In questo senso il modello olivettiano è più che mai attuale, per la necessità di riscoprire l’uomo nella sua figura di assoluto protagonista del processo produttivo. Olivetti forse oggi si sarebbe appassionato di internet e dell’intelligenza artificiale, ma cercando sempre di valorizzare l’intelligenza e la consapevolezza delle persone.

L’individuo deve quindi essere al centro, con le mani sul volante, deve formare continuamente le sue competenze e sfruttare la tecnologia come strumento di sviluppo e non come obiettivo dell’attività lavorativa. La sensibilità dell’uomo, la sua capacità di risoluzione dei possibili problemi e l’emotività esulano il processo industriale in quanto tale, e devono continuare a renderlo imprescindibile.

A occhi cinici il modello olivettiano, di impresa attenta all’individuo, può risultare un sogno perduto nel passato. Si può dire che la globalizzazione imponga vincoli in termini di competitività e che oggigiorno le imprese non possano permettersi quei ‘privilegi’. Tali obiezioni possono essere facilmente superate se si pone attenzione al fatto che un primo livello di globalizzazione, seppur con presupposti diversi, sia stato proprio attuato da Adriano Olivetti. La globalizzazione pensata dallo stesso imprenditore, che ha portato la Olivetti a diventare l’azienda italiana più internazionale degli Anni ’60, aveva come presupposti la profonda integrazione tra i propri valori e il rispetto delle culture locali e dell’ambiente. Si può parlare al riguardo di una globalizzazione soft, non spietata e colonizzatrice ma, appunto, responsabile.

L’obiettivo di Olivetti, di costruire una società più giusta e sana, non deve essere, in definitiva, considerato una mera utopia, ma modello di ispirazione. Ogni impresa può essere una comunità concreta e molti imprenditori la stanno considerando tale. Se si guarda anche solo al territorio friulano, questo è emerso in occasione del convegno tenutosi a Udine a metà dello scorso giugno, dal titolo “Olivetti e impresa responsabile: un modello ancora attuale?”. Molti relatori provenienti dal mondo imprenditoriale, raccontando le proprie esperienze, hanno dimostrato che si sta facendo molto per rendere le imprese maggiormente a misura d’uomo, tramite la creazione di spazi di svago, di momenti di condivisione dei risultati aziendali, di servizi messi a disposizione dei collaboratori. Ma soprattutto tramite l’impegno a una formazione continua delle conoscenze e competenze di ciascuno, affinché vi sia orgoglio delle proprie capacità e affinché ciascuno possa gestire in pieno e in libertà il proprio lavoro, avere il piacere di farlo e sentire l’azienda come sua.





Francesco Maria Rossini

Elena Nonini

Laboratorio del Diritto