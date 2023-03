Molo VII Trieste, Icop vince la gara per l’allungamento

Sarà la Icop di Basiliano a realizzare il primo stralcio dei lavori per il prolungamento del Molo VII del Porto di Trieste.

La società friulana, tra i principali operatori europei nelle fondazioni e nel microtunnel, si è aggiudicata come assegnatario del Consorzio Eteria la gara d’appalto indetta da Trieste Marine Terminal (TMT) Spa per la progettazione esecutiva e l’esecuzione del primo stralcio di tutti i lavori necessari per allungare di cento metri (per 141 di larghezza) il Molo VII, uno dei punti strategicamente più importanti del porto del capoluogo giuliano. Il prolungamento del Molo Settimo garantirà una lunghezza netta della banchina Sud di circa 870 metri di cui circa 810 metri operativi e consentirà di ospitare, in contemporanea, due navi madri, di cui una da 19.000 TEU.

L’importo a base di gara per questo intervento è di 33.387.887,73 euro e rappresenta solo una parte del più

ampio progetto di allargamento e allungamento del Molo VII, che prevede un allungamento totale di 200 metri, per una spesa complessiva di 190 milioni di euro, che TMT si è impegnata ad attuare alla luce della

concessione rilasciata nel 2015 per una durata di 60 anni.

Al bando di gara avevano presentato richiesta di partecipazione 15 imprese (anche in forma associata); dieci, tra cui Icop, sono state invitate alla fase di aggiudicazione. Pur avendo la possibilità di assegnare i lavori con affidamento diretto, TMT, in accordo con l’Autorità portuale, ha voluto una gara ad evidenza pubblica, al fine di garantire maggiore trasparenza e legalità.

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’esito della gara d’appalto con l’aggiudicazione di una così importante commessa – ha commentato Piero Petrucco, amministratore delegato di Icop - Rappresenta un’ideale prosecuzione del nostro impegno a Trieste, che fa seguito ai lavori da noi realizzati per la costruzione della vicina Piattaforma Logistica. Il tempo utile per ultimare sia la progettazione esecutiva, sia i lavori compresi nell’appalto è fissato in 586 giorni, suddivisi in 60 giorni per la progettazione esecutiva e 526 giorni per l’esecuzione dei lavori veri e propri, che avrà inizio solo dopo la formale approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante”.

La nuova porzione di terminal potrà assicurare l’operatività di due gru di banchina STS (Ship to Shore) con estensione del braccio fino a 24 file, necessarie per superare il limite delle 21 file degli attuali mezzi a disposizione e rispondere così alla richiesta di navigli di maggiori dimensioni. Oltre a ciò, sarà possibile una ridistribuzione, incrementandolo, del numero di slot per lo stoccaggio dei container sul piazzale, affinché la movimentazione possa svolgersi in modo più razionale ed efficace; l’incremento del numero degli slot realizza, altresì, un corretto bilanciamento tra la capacità di movimentazioni in banchina e le aree di stoccaggio in piazzale

L’intervento sarà realizzato mediante un impalcato a giorno su pali trivellati di grande diametro, su cui poggia un graticcio di travi principali e secondarie, tutte prefabbricate e precompresse, completato da un getto di soletta in opera reso collaborante con le travi: sarà coperta una superficie di 100 per 140 metri.