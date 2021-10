Molo17 premiata al Connect 2021 di Santa Clara

Il Friuli Venezia Giulia in vetta al mondo Ict in virtù di una nuovissima soluzione in grado di collegarsi a qualsiasi sistema gestionale aziendale e farlo parlare con qualsiasi App. L’ha ideata e sviluppata Molo17, la software house per lo sviluppo di soluzioni di data mobilization di Pordenone che per questo è stata premiata al Connect 2021 di Santa Clara in California, nella categoria Architecture and Innovator, "per le soluzioni e l'impegno che abbiamo dimostrato in progetti come Zulu Emergency, GlueSync e TwinForce, considerate le soluzioni più innovative al mondo", spiega Daniele Angeli, ceo e fondatore di Molo 17. "E' la prima volta che un’azienda italiana ed europea arriva a questi livelli. Ne siamo orgogliosi, ma siamo anche consapevoli che questa è solo una tappa del nostro ulteriore sviluppo".

A partire dal moderno database leader per applicazioni aziendali di Couchbase, gli specialisti di MOLO17 hanno sviluppato la loro soluzione innovativa che dissolve ogni muro di incomunicabilità tra i gestionali aziendali più tradizionali e il mondo delle app mobile e web.

"La ricaduta pratica di questa soluzione informatica – illustra Angeli – è che ognuno all’interno di un’azienda può collaborare con i suoi colleghi in mobilità, avendo le informazioni disponibili sul palmo della mano. Inoltre, la soluzione è stata pensata con interfacce moderne, che fanno sentire operai e impiegati coinvolti, perché studiate a partire dai loro bisogni, eliminando i tempi di attesa e garantendo la piena operatività anche in assenza di connessione a Internet".

E' una vera e propria rivoluzione per il mondo manifatturiero e una soluzione che può essere applicata anche a molti altri ambiti. "L’abbiamo già applicata all’emergenza medica", conferma il Ceo, utilizzandola per la soluzione Zulu Emergency che colma il gap di comunicazione tra ambulanza e ospedale. "Alla base del progetto, l’ambizione di sbloccare il potenziale dei dati residenti all’interno dei sistemi ERP del cliente, i quali non sono progettati per rivolgersi al mondo mobile e nemmeno alle esigenze degli utenti moderni", prosegue il manager. "Le persone non vogliono più perdere tempo soprattutto quando si tratta di scenari business-critical o mission-critical. L'edge si sta muovendo rapidamente e le aziende hanno bisogno di strategie di dati in grado di supportare quel flusso".

La necessità di database moderni per applicazioni business-critical "non è mai stata così grande", ha commentato a Santa Clara Ravi Mayuram, Cto, Couchbase. "Siamo costantemente stupiti da ciò che i nostri clienti e partner sono in grado di ottenere con la nostra tecnologia: stanno aprendo la strada al modo in cui le aziende stanno modernizzando il business".