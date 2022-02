Monfalcone, 50 candidati al primo Recruting Day 2022

Sulla scia dei positivi riscontri ottenuti negli anni precedenti, sono tornati, anche nel 2022, i Recruiting Day organizzati dal Comune di Monfalcone in collaborazione con la Direzione lavoro e le Agenzie per il lavoro con sede in città.

Il primo appuntamento dell’anno si è svolto oggi in sinergia con Openjobmetis e con la presenza dei responsabili delle risorse umane delle aziende Idea Srl, Metalinox Srl e Roadhouse Spa per la ricerca di autisti, saldatori, operatori Cnc, carpentieri, operatori montaggio/assemblaggio, addetti alla sala e alla cucina, impiegati Back office e commerciali estero.

Inoltre, per altre aziende clienti, Openjobmetis è alla ricerca di magazzinieri, tornitori, addetti a Ufficio tecnico; addetti all’amministrazione; personale sanitario (Oss, Infermieri ed Educatori).

Oggi sono stati 50 i partecipanti, 24 donne e 26 uomini di età compresa tra i 20 e i 58 anni. I candidati che non hanno superato il primo colloquio saranno inseriti nei processi di selezione delle agenzie per il lavoro, con la finalità di incrociare il loro curriculum con le posizioni aperte nell’organico di altre ditte clienti non presenti ai Recruiting Day, per cercare un’occupazione rispondente, contestualmente, alle esigenze dei candidati e dei datori di lavoro.

“Confermando l’impegno profuso fin dall’inizio del mandato nei confronti di tematiche riguardanti il lavoro, l’Amministrazione comunale continua a supportare i cittadini nella ricerca del primo impiego o dell’occupazione che meglio corrisponda alle loro aspirazioni, esigenze e competenze e, allo stesso tempo, affianca le aziende che fanno fatica a trovare personale che risponda alla richiesta di professionalità specifiche”, ha commentato il Sindaco Anna Maria Cisint durante un passaggio in sala consiliare in cui si sono svolti i colloqui.

I prossimi Recruiting Day si svolgeranno il 9 marzo con Man at Work; il 25 marzo con Adecco; il 25 maggio Randstad. Un altro importantissimo appuntamento è fra qualche giorno, il 28 febbraio, in cui è in programma un Talent Day, che si svolgerà in modalità virtuale, organizzato in collaborazione con l'agenzia Alleanza Assicurazioni per ricercare consulenti assicurativi.

Il 9 marzo in collaborazione con Impresa Alto Adriatico Srl si ricercheranno addetti alla movimentazione bagagli e all’accompagnamento a terra dei passeggeri delle navi da crociera che nei prossimi mesi attraccheranno al porto di Monfalcone.

“I Recruiting Day che abbiamo programmato quest’anno sono stati ideati per consentire ai candidati di ricercare un’occupazione in settori ed ambiti differenti e per proporre offerte di lavoro diversificate, affinché il Comune faccia da ponte tra domanda e offerta di lavoro soprattutto in questo periodo in cui speriamo di vedere una presto una ripresa economica, rimarcando come le richieste specifiche per gli attracchi delle navi bianchi diano gratificazione occupazionale”, ha concluso il Sindaco.

Per scoprire tutte le posizioni ricercate e per iscriversi ai Recruiting Day consultare il sito.