Monfalcone, nuovi corsi per i 'mestieri del mare'

Nel settore della cantieristica, in passato, il valore e le capacità delle maestranze sono stati la carta in più che ha dato un vantaggio competitivo al territorio di Monfalcone, Ma ancora oggi la formazione del personale può rappresentare un fattore essenziale per nuove iniziative imprenditoriali e per rilanciare l’indotto.

Le nuove tecnologie, infatti, non possono sostituire le attitudini professionali richieste da alcuni mestieri tradizionali. Anzi, proprio l’innovazione dei materiali e delle produzioni richiede ancora maggiori competenze e conoscenze sempre più articolate. Sulla base di queste premesse, ha preso corpo l’iniziativa del Comune di Monfalcone che si è concretizzata con la costituzione del nuovo Centro di competenze e formazione che vede impegnati il Polo tecnologico Alto Adriatico e l’Agenzia formativa IAL, assieme alle Marine del litorale.

“L’obiettivo – ha sottolineato il sindaco Anna Maria Cisint – è quello di cogliere le opportunità legate a un settore in piena espansione come quello della nautica e, in prospettiva, ampliare l’ambito di organizzazione di corsi per mansioni specializzate sempre più richieste e rare, anche perché mancano le sedi formative. L’azione dell’amministrazione comunale vuole cercare di colmare queste carenze e offrire occasioni di impiego ai giovani: si inizia tra settembre e ottobre con il primo corso destinato a carpentieri e maestri d’ascia, ma già si pensano ad altre figure”.

Alla Regione sarà chiesto d’integrare il piano regionale con i nuovi “mestieri del mare”. Che la strada sia quella giusta lo hanno confermato anche Alberto Cattaruzza e Peter Steinacher, rispettivamente presidente di Marina Ocean e Ceo di Marina Monfalcone. Sono oltre un migliaio, infatti, le barche a vela e gli yacht rimessati ogni anno nei centri monfalconesi e le richieste di aggiornamento riguardano sempre più anche la motoristica e gli strumenti di bordo o materiali sperimentali come il carbonio e altre leghe.

Il protocollo firmato questa mattina nella sala consiliare, oltre alla formazione, affronta anche le nuove tecnologie in quanto prevede la costituzione di un centro di competenze che sarà curato dal Polo tecnologico Alto Adriatico che potrà supportare in questo senso i singoli proprietari, ma anche le imprese. Come ha spiegato il direttore del Polo, Franco Scolati, “ci si rivolgerà in particolare alle barche classiche e storiche, quelle che maggiormente richiedono attenzione per il loro intrinseco valore, oltre che sotto l’aspetto economico”.

Il nuovo centro è stato dedicato ad Annibale Pelaschier: “Un riferimento e un testimonial esemplare di una tradizione e di una storia di affermazione della nostra città nella tradizione velica e nautica. Il Comune - ha concluso il sindaco Cisint – con questa iniziativa si propone di promuovere lo sviluppo del territorio valorizzando e tutti i fattori che possono favorirne la crescita dal punto di vista sociale, occupazionale, imprenditoriale e la nautica rappresenta un’eccellenza sempre più rilevante per la città”.