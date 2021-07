Monfalcone, primo Recruiting Day in presenza

Al via la prima giornata di selezione del personale in presenza dopo il diktat del ‘tutto on line’ dell’era Covid-19. La filiale dell’agenzia per il lavoro ADHR Group di Monfalcone (Gorizia), infatti, apre le proprie porte martedì 13 luglio per il Recruiting Day che vedrà l’assunzione di circa 50 persone in produzione, per aziende site in provincia di Gorizia e della bassa friulana che operano in tre macro settori: metalmeccanico, chimico e alimentare.

“Abbiamo numerose ricerche aperte che andranno a crescere nei prossimi mesi”, spiega Roberta Paulin, Branch Manager ADHR Group della filiale di Monfalcone, che continua: “Le opportunità sono molte, sia per giovani sia per persone fino a 55 anni che vogliono ricollocarsi e radicarsi in un’azienda, così come per personale femminile addetto al confezionamento. Il mercato nella nostra area oggi è decisamente frizzante e”, continua la Paulin, “rispetto al passato per molte figure non è richiesta tanto una specializzazione quanto la buona volontà, la correttezza e l’affidabilità. Soft skills, quindi, che oggi fanno la differenza”.

Le aziende per le quali sono aperte le selezioni sono solide realtà del territorio, tra cui alcuni colossi nel settore metalmeccanico e chimico. “Cerchiamo anche generici operatori di linea diplomati”, argomenta ancora Roberta Paulin, “disponibili a lavorare su turni o che abbiano il patentino del muletto”.

Per iscriversi e partecipare al Recruiting Day di martedì 13 luglio 2021, che si terrà dalle 9 alle 17.30, è sufficiente cliccare qui (https://www.adhr.it/news-ed-eventi/news/recruiting-day-online-monfalcone-luglio-2021) o scrivere mandando il proprio cv a monfalcone@adhr.it (scrivendo in oggetto “Recruiting Day”) o chiamare il numero della filale ADHR Group, sita in Via Duca D'Aosta 42, allo 0481.360280.