Monfalcone, tornano i Recruiting Day

Anche nel 2022 tornano i Recruting Day organizzati dal Comune di Monfalcone in collaborazione con le Agenzie per il lavoro con sede in città. "Confermando l’impegno profuso fin dall’inizio del mandato nei confronti di tematiche riguardanti il lavoro, l’Amministrazione comunale continua a supportare i cittadini nella ricerca del primo impiego o dell’occupazione che meglio corrisponda alle loro aspirazioni, esigenze e competenze", ha spiegato il Sindaco Anna Maria Cisint.

A questo proposito, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, negli scorsi anni sono state organizzate diverse giornate, denominate appunto Recruiting Day, dedicate a chi è in cerca di occupazione, nel corso delle quali i candidati hanno avuto l’opportunità di sostenere un colloquio - e di avere, quindi, un contatto diretto - con i responsabili delle risorse umane di alcune delle maggiori realtà imprenditoriali del mandamento.

Prassi ormai consolidata che si ripeterà anche nel corso del 2022, con diversi eventi ideati per consentire ai candidati di ricercare un’occupazione in settori e ambiti differenti e per proporre offerte di lavoro diversificate. Si parte martedì 22 febbraio con il primo Recruiting Day dell’anno che si svolgerà, dalle 10, nel palazzo municipale, in piazza della Repubblica 8.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Agenzia per il lavoro Openjobmetis e con la presenza in loco dei responsabili delle risorse umane delle aziende Idea Srl, Metalinox Srl e Roadhouse Spa.

Si ricercano le seguenti figure professionali: autisti patente C CQC; saldatori; operatori CNC; carpentieri; operatori montaggio/assemblaggio; addetti alla sala; addetti alla cucina; impiegato Back office; impiegato commerciale estero.

Inoltre, per altre aziende clienti, Openjobmetis ricerca magazzinieri; tornitori; addetti a Ufficio tecnico; addetti all’amministrazione; personale sanitario (OSS,Infermieri,Educatori).

Ai candidati che non superano il primo colloquio viene inoltre fornita l’opportunità di essere inseriti nei processi di selezione delle agenzie per il lavoro, con la finalità di incrociare il loro curriculum con le posizioni aperte nell’organico di altre aziende clienti non presenti ai Recruiting Day, per cercare un’occupazione rispondente, contestualmente, alle esigenze dei candidati e dei datori di lavoro.

L’Assessore ai rapporti con il mondo produttivo e alle strategie per la partecipazione giovanile, Antonio Garritani, così spiega le motivazioni che hanno portato l’Amministrazione a replicare i Recruiting Day anche nel 2022: “Avendo riscontrato positiva risposta in termini di adesioni sin dal primo evento, organizzato nel 2018 per incrociare domanda e offerta di lavoro nel settore navalmeccanico - uno dei maggiori comparti strategici per il territorio - offrendo l’opportunità a oltre cinquecento persone di incontrare “recruiter” di Fincantieri e delle aziende che operano all’interno dei cantieri navali, abbiamo ritenuto potesse essere utile riproporre l’iniziativa anche nel 2022, per restare vicini alle persone che, in un periodo particolarmente difficile, sono alla ricerca di un’occupazione”.

“Sulla base delle esperienze pregresse maturate, tenendo conto anche dell’attuale situazione dovuta all’emergenza Covid che ha provocato la perdita di molti posti di lavoro e un aumento considerevole del numero di cosiddetti "neet" e avendo rilevato che un discreto numero di partecipanti ai precedenti appuntamenti ha effettivamente sottoscritto un contratto di lavoro a seguito del colloquio conoscitivo sostenuto in occasione dei Recruiting Day, abbiamo contattato nuovamente le Agenzie del lavoro che operano in città, ottenendo l’entusiasta collaborazione di tutti gli interpellati, al fine di raggiungere insieme il duplice obiettivo comune di fornire alle aziende personale competente e di permettere a chi è in cerca di lavoro o vuole cambiare quello che ha già, di avere l’opportunità di presentarsi direttamente alle aziende e di trovare l’occupazione che meglio risponda alle proprie esigenze”.

Per partecipare al Recruiting Day è necessaria l’iscrizione da effettuarsi sul sito