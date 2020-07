Montbel presenta le sedute antibatteriche

Trattamenti brevettati in grado di costruire una difesa naturale ed ecologica contro i batteri: è il progetto YourCare firmato Montbel, azienda di Manzano produttrice di sedute dal 1959. Risultato di una selezione di materiali di qualità e di pregio, i tessuti YourCare sono realizzati con l’ausilio di avanzate tecnologie in grado di costruire una difesa naturale contro i batteri e preservare la seduta per la durata dell’intero ciclo di vita del prodotto.

"Ogni collezione Montbel è studiata per offrire un benessere totale, dalla ricerca alla realizzazione, dall’estetica all’usabilità", spiega il Sales Director Lucio Ravedoni. "Pensare e ripensare il prodotto in un’ottica di miglioramento continuo; è questa la nostra mission da oltre Sessant’anni e, oggi, forte più che mai". L’azienda friulana si proietta quindi verso il futuro con slancio innovativo e positività. "Negli ultimi anni – continua Ravedoni – abbiamo prodotto un numero di collezioni importante, probabilmente superiore alle reali necessità e questo ora mi tranquillizza molto".

Quaranta dipendenti e un 2019 concluso con un fatturato di 7 milioni di euro – fa sapere il Direttore – in crescita a doppia cifra rispetto all’anno precedente. "Storicamente siamo un’azienda export oriented, consegniamo le nostre collezioni in più di 60 Paesi", afferma Ravedoni che paragona la situazione che si è creata negli ultimi due mesi alla famosa 'Livella' di Totò. "Siamo tutti sulla stessa barca ad eccezione, per quello che posso vedere, di alcune aree della Germania che, per differenti motivi, hanno sofferto diversamente la situazione. Positività, coraggio e voglia di migliorarsi, sono questi gli ingredienti che la Montbel sta mettendo in atto per affrontare con lungimiranza questo difficile momento storico, iniziando dal progetto YourCARE, nato dall’esigenza di creare prodotti sempre più performanti e sicuri. Con quali valori?", il Sales Director cita le parole di un illuminato imprenditore della moda italiana, Giorgio Armani: “Mi auguro che prevalgano l’intelligenza, il buon senso e il coraggio. È tempo di decisioni coraggiose”.