Monte Carlo Yachts cerca addetti

Monte Carlo Yachts SpA, società italiana appartenente al Gruppo francese Bénéteau, leader mondiale nel settore della nautica da diporto, a seguito dell’introduzione della produzione dei manufatti in vetroresina (scafo, coperta e altri elementi in vetroresina di imbarcazioni di medio-grandi dimensioni) è alla ricerca di 22 operatori, da impiegare nella laminazione manuale e per infusione, nella gelcottatura, nella laminazione taglia e spruzzo e nella carrozzeria.

Per conoscere le opportunità di lavoro e ascoltare direttamente da Monte Carlo Yachts SpA la descrizione del progetto per l'inserimento delle figure ricercate è stata organizzata una presentazione aziendale online, in programma giovedì 29 aprile.

La partecipazione è libera e rappresenta un'occasione unica per conoscere la società e le caratteristiche dei profili professionali ricercati. E' necessaria l'iscrizione entro il 28 aprile; poi si riceverà il link per il collegamento online durante il quale sarà possibile porre domande direttamente all'azienda.

Le competenze necessarie allo svolgimento in autonomia delle diverse mansioni presenti all’interno del reparto vetroresina saranno conseguite attraverso una specifica formazione che si svolgerà presso la Società Capogruppo (Groupe Bénéteau) nella sede francese di Nantes (previa assunzione a tempo determinato). Il percorso formativo, della durata da tre a sei settimane a seconda del profilo, sarà interamente a carico dall'azienda.