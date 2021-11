Monte Carlo Yachts seleziona 15 addetti vetroresina

Monte Carlo Yachts Spa, società italiana appartenente al gruppo francese Bénéteau, leader mondiale nel settore della nautica da diporto, è alla ricerca di 15 risorse da inserire all'interno del reparto vetroresina per ricoprire il ruolo di addetti alla realizzazione di manufatti di questo materiale.

A darne notizia l'assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione e famiglia Alessia Rosolen, che ha annunciato anche un evento online, organizzato dalla Regione in collaborazione con la Monte Carlo Yachts, nel corso del quale sarà presentata l'azienda e verranno illustrate le opportunità lavorative.

L'evento si svolgerà martedì 30 novembre alle 15 e il programma prevede il saluto introduttivo dell'assessore al quale seguiranno poi gli interventi dei referenti della Montecarlo Yachts Graziella Borgogna, general manager, Ilenia Persi, project manager, e Chiara Pecorari, responsabile delle risorse umane.

"Le persone che verranno selezionate seguiranno un percorso formativo di circa quattro settimane presso la sede della società a Monfalcone - ha spiegato Rosolen - interamente spesato dall'azienda e suddiviso tra lezioni teoriche e pratiche sul posto, utile a fornire le competenze necessarie allo svolgimento in autonomia delle diverse mansioni presenti all'interno del reparto vetroresina". Le risorse umane selezionate andranno a ricoprire il ruolo di addetti alle attività di laminazione manuale, laminazione per infusione, gelcottatura, laminazione taglia e spruzzo.

I requisiti di accesso alla selezione prevedono il possesso di una buona manualità, di precisione e minuziosità, di capacità di lavorare in team e l'aver maturato esperienza pregressa in una o più delle attività sopraelencate, nonché la conoscenza base del disegno tecnico. Per partecipare alla presentazione aziendale online delle opportunità di lavoro è necessario iscriversi a questo link.

Per maggiori informazioni: tel. 0481/386609 - mail: servizi.imprese@regione.fvg.it