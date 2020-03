Moroso chiude fino al 20 marzo

Moroso, una delle aziende leader nel design del mobile e orgoglio dell’economia friulana, sospende l’attività per garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Chiuso, dunque, lo stabilimento a Cavalicco in provincia di Udine, ma anche il flagship store di Milano fino a nuovo avviso.

“Desideriamo rassicurarvi – si legge sul sito internet dell’azienda - che al momento non vi è alcun caso di sintomi tra i dipendenti Moroso e la nostra azienda continuerà a essere operativa in remoto per garantirvi il miglior servizio possibile in questa situazione di difficoltà. Abbiamo già messo in atto un piano di emergenza che prevede un’ attivazione importante di smart working per i nostri dipendenti al fine di diminuire e contenere il più possibile le opportunità di contagio e di garantire la regolare prosecuzione del lavoro. I clienti e tutti i partner sono pertanto invitati ad utilizzare i canali telefonici e on line regolarmente attivi e potenziati per garantire la consueta assistenza, e a organizzare meeting virtuali su Skype e su Google Meet”.