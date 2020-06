Motion Analytica si allea con Vodafone

L’attività di Motion Analytica risulta particolarmente importante per il settore trasporti, risponde, infatti, a diversi cruciali interrogativi per migliorare la mobilità pubblica e privata: come si muovono e come ci si aspetta si muoveranno le persone sul territorio è un’informazione basilare per grandi hub, come aeroporti e stazioni ferroviarie.

Nell’ambito retail, sono state create analisi dettagliate per conoscere chi sono le persone che visitano un determinato negozio, quando lo faranno, come si spostano e con quale mezzo di trasporto; infine, per il turismo, sono state svolte analisi complete sulle destinazioni turistiche, le motivazioni ed i comportamenti che vengono tenuti dal viaggiatore.

Gli ambiti di specializzazione di Motion Analytica sono innumerevoli e alquanto attuali, come ad esempio le esigenze di monitoraggio della mobilità diventate imprescindibili in epoca Covid-19, durante la fase emergenziale e nel periodo attuale di ritorno alla normalità.

Motion Analytica ha studiato il comportamento dei viaggiatori (pendolari, turisti, lavoratori occasionali) tra le diverse città italiane, per ottimizzare il servizio di mobilità pubblica e privata; con metodologie simili ha supportato diverse città italiane nella definizione dei piani urbanistici di mobilità (bus, tram), basanti, di fatto, sui dati reali di traffico. "Le nostre soluzioni si appoggiano infatti su molteplici fonti: sia interne, strutturate sulla nostra piattaforma, che esterne, di partner che lavorano nel mondo delle telecomunicazioni. Questi dati, se analizzati ed interpretati correttamente, diventano una fonte informativa inestimabile", afferma il Ceo Denis Cappellari (nella foto).

Motion Analytica è una startup innovativa fondata nel 2018 che si occupa di analizzare il movimento di persone e cose attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Alla base di ogni processo, "c’è la nostra capacità di sfruttare la potenza dell’analisi avanzata dei dati e dell’intelligenza artificiale per promuovere un nuovo modo di comprendere la mobilità umana", conclude il Ceo Cappellari.

I dati e le informazioni, opportunamente raccolte e analizzate, rappresentano la linfa vitale di ogni percorso di digitalizzazione ed hanno spronato alcune aziende – vecchie e nuove - a specializzarsi nella loro interpretazione.