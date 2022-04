Napa, cooperazione portuale con Slovenia e Croazia

Il piano d’azione per la cooperazione tra porti italiani, sloveni e croati dell’Alto Adriatico (Napa - North Adriatic Ports Association) sarà presentato a maggio agli European Maritime Days. Le aree principali della cooperazione, auspicata dalla Commissione Europea nell’ambito dell’iniziativa “Fit For 55”, sono l’efficienza energetica, la multimodalità e il miglioramento dell’efficienza operativa tramite l’utilizzo di strumenti digitali.

I contenuti sono stati discussi dalle autorità di Trieste e Monfalcone, Venezia e Chioggia, Ravenna, Capodistria e Fiume nell’Assemblea generale del Napa a Venezia e saranno resi pubblici in occasione degli eventi degli European Maritime Days a Ravenna (19-20 maggio) e al Ten-T Days di Lione (28-30 giugno).

Il progetto si delinea nell’ambito del protocollo di cooperazione transfrontaliera italo-sloveno-croata, firmato a dicembre 2021 dai ministri dei trasporti dei tre Paesi alla presenza dell’omologa Commissaria europea, Adina Valean, con il pieno supporto del Coordinatore europeo per le Autostrade del Mare, Kurt Bodewig.

La Commissaria europea ha elogiato il Napa come uno degli esempi migliori di cooperazione transfrontaliera in Europa, “fondamentale per i corridoi europei e offre la rotta più breve per tutta l’Europa”, annunciando lo stanziamento di 5 miliardi per rafforzare i collegamenti ferroviari italiani lungo la dorsale adriatica. Un investimento molto importante per potenziare i collegamenti infrastrutturali con i Paesi dell’altra sponda adriatica e un obiettivo di grande interesse anche per il progetto ‘Sistema Nordest per l’internazionalizzazione’ delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, coordinato da Finest, con un forte focus sui Balcani.

L’implementazione del piano Napa su efficienza energetica, multimodalità e digitalizzazione delle infrastrutture portuali dell’Alto Adriatico potrà beneficiare dei finanziamenti europei previsti dalla nuova programmazione Cef2 (Connecting Europe Facility). Tra i progetti già in corso co-finanziati dall’Unione Europea ci sono Clean Berth (Interreg Italia-Slovenia e Italia-Croazia), Ealing (Connecting Europe Facility) e azioni pilota comuni tra i porti per efficientamento energetico delle operazioni, utilizzo di fonti energetiche alternative, monitoraggio del livello di rumore e qualità di aria e acqua, studi di pre-investimento per l’elettrificazione delle banchine.

*presidente Art Valley