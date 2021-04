Nasce a Pesaro il primo “Catas Point”, punto di riferimento per tutte le realtà coinvolte nel mondo del legno-arredo, di casa in questo territorio che è indubbiamente uno dei distretti di maggior rilevanza nella produzione nazionale di mobili e sede di molti dei marchi e delle realtà che tengono alto in tutto il mondo il vessillo del “made in Italy”.

Catas, il più importante laboratorio europeo di prove per il settore del legno-arredo, ha scelto di essere più vicino alle imprese che operano nelle Marche e nelle regioni limitrofe mettendo a loro disposizione un punto di riferimento che renda ancora più “comodo” ricorrere alla esperienza e competenza del laboratorio che – a distanza di 50 anni dalla nascita in Friuli Venezia Giulia e a 25 dallo sbarco in Brianza, a Lissone (Monza Brianza) – arriva oggi in un altro grande polo dell’arredo italiano.

“Una scelta resa possibile dalla partnership iniziata nel 2020 con Manifaktura, una nuova realtà fondata a Pesaro da Francesco Balducci e Alessandra Cecchini, innovation manager che vantano una lunghissima esperienza nazionale e internazionale nel mondo dell’arredo e che da sempre sono vicini alla esperienza di Catas”, ha commentato Franco Bulian, direttore del laboratorio. “La loro competenza, la loro esperienza e la loro vicinanza a tante imprese con le quali collaboriamo da molti anni ci permetteranno di essere ancora più efficaci, oltre a consentirci di cogliere nuove opportunità e di mettere le nostre competenze a disposizione di tutti coloro che possono averne bisogno”.

“Siamo orgogliosi di poter collaborare in modo ancora più forte e diretto con una realtà come Catas”, hanno aggiunto Alessandra Cecchini e Francesco Balducci. “La nostra esperienza nel mondo della certificazione e della consulenza aziendale ci hanno permesso di conoscere molto bene la realtà dei diversi distretti del mobile e dell’arredo delle Marche e delle regioni vicine. Siamo certi che il poter offrire a questo ricco tessuto industriale l’opportunità di accedere in modo diretto, attraverso il “Catas Point” di Pesaro, ai servizi di assoluta eccellenza che Catas propone potrà creare nuove occasioni di confronto e di crescita”.

Molti i servizi che il “Catas Point” Pesaro avrà in catalogo: dalle prove di laboratorio alla consulenza in materia di norme tecniche, dalle prestigiose certificazioni di prodotto “Catas Quality Award” e “Made in Italy by Catas” ai sempre più richiesti test sulle emissioni. Dai prodotti vernicianti ai parchi gioco, passando dalle prove di reazione al fuoco; dalle opportunità di alta formazione per il personale aziendale e l’organizzazione di eventi e incontri tecnici alle verifiche e dichiarazioni di conformità in tema di “Cam-Arredi”; dalle indagini sulle difettosità dei prodotti fino al “Risk Assessment” di arredi anche elettrificati o alla ricerca applicata su prodotti e materiali in fase di sviluppo.