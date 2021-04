Nasce Friuli Future Forum Tourism

Dopo le edizioni televisive di Future Forum 2020, lo scorso ottobre, e la prima "declinazione" dedicata ai "Quaderni d'agricoltura", in dicembre, è pronta a partire la nuova progettualità del Friuli Future Forum della Camera di Commercio Pn-Ud. Questa volta, il tema affrontato sarà il turismo, uno dei settori più colpiti dalle misure contenitive della pandemia e uno dei fondamentali da supportare per la ripartenza. Il tema turismo sarà sviluppato attraverso il racconto dei siti Unesco del territorio e quattro declinazioni oggi fondamentali: sostenibilità, digitalizzazione, cultura, enogastronomia.

"FF Tourism - Di turismo e accoglienza facciamo il nostro orgoglio" è stato presentato oggi in una conferenza stampa alla presenza del presidente Cciaa Pn-Ud Giovanni Da Pozzo e dell'assessore alle attività produttive e turismo della Regione Sergio Emidio Bini, oltre che del vicepresidente di Confcommercio Udine Alessandro Tollon e di Walter Filiputti, narratore d'eccezione del percorso info-formativo, che sarà a tre vie: innanzitutto, quattro trasmissioni settimanali su Telefriuli, il martedì (dal 27 aprile). Immediatamente a seguire, quattro webinar tematici per le imprese, ogni mercoledì successivo (dal 28 aprile) e, al termine, un percorso formativo di taglio molto pratico-operativo sempre per le imprese del comparto, a conclusione delle prime due fasi, cioè dal 29 aprile.

Il progetto è realizzato con il supporto di Mirabilia Network, la rete nazionale e internazionale che unisce – per valorizzarle in modo comune – le economie sui cui territori vi sono siti Unesco cosiddetti “meno noti”, network di cui la Camera di Commercio Pordenone-Udine è colonna portante fin dagli esordi. Il network organizza iniziative di promozione delle imprese del comparto, con particolare riguardo a quelle del turismo culturale, realizza incontri di business con controparti internazionali e mette in comunicazione le imprese di varie regioni e Paesi per uno scambio di esperienze e attività. Oltre che con Mirabilia, FF Tourism è realizzato in collaborazione con PromoTurismoFvg.

In ciascuna puntata televisiva, grazie a Filiputti e con l’apporto di esperti, si andrà alla scoperta di uno dei siti Unesco del Friuli Venezia Giulia, "che ne può vantare ben cinque – evidenzia il presidente Da Pozzo –, tutti a pochissima distanza da Venezia, di cui possono intercettare facilmente una fetta importante del flusso di visitatori, appena l’incubo della pandemia sarà sotto controllo e, confidiamo, anche sconfitto. La nostra regione dimostra di attirare un turismo articolato, con 11 mila imprese attive e circa 38 mila-40 mila addetti, che hanno sofferto e stanno soffrendo tantissimo e che speriamo possano tornare a fare il loro lavoro pienamente. Il nostro è un turismo fortemente legato alla componente storico-culturale e di eventi. Non vediamo l’ora che tutto possa ripartire per sviluppare ancora di più questa vocazione, che può rappresentare un traino davvero interessante per l’intera nostra economia, da declinare nelle quattro componenti – turismo sostenibile, digitale, culturale, enogastronomico – che possono farci davvero fare un balzo in avanti in termini di accoglienza di altissima qualità".

Un comparto, quello del turismo, cui l'assessore Bini ha confermato tutto il supporto della Regione. Oltre ai ristori, Bini ha evidenziato di aver "chiesto l'accelerazione sui regolamenti attuativi di Sviluppo impresa, ma anche di aver fortemente voluto l'istituzione di un Fondo di rotazione per il turismo - ha detto - di cui ho parlato già anche con il ministro Garavaglia, che prenderà la nostra esperienza a esempio. Se vogliamo che i turisti vengano ma anche tornino nella nostra regione, dobbiamo garantire infrastrutture e servizi adeguati a supporto, perciò con il Fondo turismo investiremo risorse per sostenere gli interventi di riqualificazione delle strutture turistiche, scorrendo la graduatoria 2019 ma anche avviando un nuovo bando per chi vuole investire nello sviluppo del comparto".

Tornando a Future Forum Tourism, se le puntate televisive si concentreranno soprattutto sulle località Unesco (il 27 aprile Aquileia, quindi i martedì successivi Palmanova, Cividale, Dolomiti e Palù di Livenza), nel webinar del giorno successivo, dedicati in particolare agli operatori del settore, gli esperti accompagneranno i partecipanti ad approfondire le quattro componenti individuate dal progetto. Per il turismo sostenibile avremo Segio Cagol, per quello digitale Edoardo Colombo, per quello culturale Antonio Scudieri e per quello enogastronomico Walter Filiputti e Roberta Garibaldi.

A conclusione di questo primo doppio binario, partiranno i corsi, sempre online, a cura degli uffici della Camera di Commercio specializzati nella formazione di lavoratori e imprenditori. Il 29 aprile e il 3 maggio si parla di protocolli anticovid per le strutture ricettive, il 6 maggio di “Ripartire dalla propria motivazione per trasmettere fiducia e sicurezza nel cliente”, mentre il 13 maggio si farà il punto su strutture ricettive ed eco-sostenibilità.

Ecco chi sono gli esperti delle puntate.

Sergio Cagol: consulente e formatore sui temi del turismo e della cultura. Supporta destinazioni e aziende turistiche, pubbliche e private, a progettare e governare la loro strategia complessiva, dal posizionamento al prodotto, dalla reputazione alla valorizzazione, fino alla promo-commercializzazione.

Edoardo Colombo: Esperto di innovazione, specializzato nella trasformazione digitale per la Pubblica Amministrazione e per le Imprese. Consulente libero professionista ha operato e opera come advisor sui temi dell’innovazione e delle tecnologie digitali, con specifico indirizzo verso il turismo.

Antonio Scuderi: fondatore e Ceo di Capitale Cultura Group, un acceleratore di business e audience development per i settori culturale, turistico, dell’enogastronomia. Con oltre 100 progetti sviluppati in 5 anni nei settori della cultura, dello sviluppo di servizi museali, del turismo, dello sviluppo territoriale e della comunicazione, il Gruppo rappresenta una realtà eclettica e capace di sviluppare sinergie tra settori diversi dell’offerta culturale e creativa.

Roberta Garibaldi: Professore all’Università degli Studi di Bergamo, da più di 20 anni si occupa professionalmente di turismo, in ambito accademico e istituzionale. Svolge attività di formazione, consulenza e ricerca per la promozione dei territori, del turismo enogastronomico e culturale.

Walter Filiputti: Docente all’Università di Udine del master Gestione del turismo culturale e degli eventi (a lui è affidato il settore dell’enogastronomia e degli eventi del turismo). Presidente e coordinatore del consorzio di ristoratori Friuli Venezia Giulia Via dei Sapori. Vignaiolo per decenni, oltre che enomanager, winemaker e autore di opere sulla cucina e sul vino.