Nasce il Distretto commerciale del Palmarino

Hanno firmato in otto sindaci e sette associazioni di categoria. Prende vita così il Distretto del Commercio del Palmarino. Un accordo di partenariato per attivare sviluppo locale e territoriale integrato nei settori del commercio, del turismo e del terziario. Hanno aderito i Comuni di Palmanova, Bagnaria Arsa, Gonars, Aiello del Friuli, Bicinicco, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre e Visco, oltre a Camera di Commercio di Pordenone-Udine, Confcommercio Imprese per l’Italia–Udine, Confesercenti, Confartigianato, Cna Fvg, Coldiretti e Agricoltori Italiani Fvg-Cia.

Il Distretto nasce con l’obiettivo di realizzare azioni che possano contribuire alla valorizzazione e rigenerazione delle aree urbane a vocazione commerciale anche mediante la realizzazione di progetti volti a promuoverne e valorizzarne storia, cultura e tradizioni, a rivitalizzarne l’attrattività turistica, a creare occasioni di aggregazione e di socialità, a valorizzare l’offerta di prodotti del territorio a chilometro 0 e a basso impatto ambientale.

In particolare, nella richiesta di costituzione e finanziamento che verrà rivolta alla Regione, nell’ambito della legge Sviluppoimpresa, si intende operare per realizzare progetti integrati di rigenerazione dei centri cittadini, in particolare modo nel rinnovo dell’ambiente e dell’arredo urbano, per la creazione di zone pedonali, per la riqualificazione di aree destinate a sagre, fiere e mercati, per interventi riguardanti la mobilità sostenibile e per attività di marketing di distretto, compresa l’animazione urbana. In seconda istanza sono previsti investimenti su soluzioni tecnologiche innovative. Per queste azioni, verrà richiesto un finanziamento di 1 milione di euro all’anno, per tre anni.

“Un intero territorio si organizza e lavora assieme per promuoversi, per realizzare azioni congiunte che portino ad uno sviluppo economico. Il Distretto si costituirà come soggetto unitario che coordinerà e organizzerà le attività, che realizzerà azioni di promozione congiunta, che esalterà le peculiarità e le ricchezze di un territorio intero, coordinando amministrazioni locali con le realtà imprenditoriali”, commenta il Sindaco di Gonars Ivan Diego Boemo.

E aggiunge la Sindaco di Bagnaria Arsa, Elisa Pizzamiglio: “Possiamo offrire a cittadini e visitatori un’offerta di prodotti, attività e luoghi davvero unica, ampia e articolata. Ora è il momento di organizzarci, di fare squadra e di investire per farci conoscere. Ognuno ha dei punti di forza, come delle cose da migliorare. Mettendoci assieme possiamo valorizzarci l’un l’altro, proporre un prodotto di territorio unitario”.

E conclude Graziano Tilatti, Presidente di Confartigianato Imprese Fvg, assieme a Pier Luigi Mattiussi, Camera di Commercio di Pordenone-Udine e Confcommercio Imprese per l’Italia–Udine: “Le categorie economiche sono qui per dare massima collaborazione, per aiutare le amministrazioni comunali in questo lavoro di coordinamento e rafforzamento dell’attrattività commerciale e turistica. Gli imprenditori chiedono supporto dal territorio, hanno bisogno di un sistema che guidi lo sviluppo. Per questo vogliamo dare il nostro contributo per realizzare azioni efficaci all’interno del Distretto del Commercio del Palmarino”.