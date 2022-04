Nasce il Distretto del commercio Tresemane

Camera di Commercio, Confcommercio e i Comuni del territorio si uniscono per promuovere la costituzione del Distretto del commercio Tresemane e concordare azioni che possano contribuire alla rigenerazione dei centri locali e delle aree urbane a vocazione commerciale, anche attraverso progetti volti a valorizzarne storia, cultura e tradizioni, a rivitalizzarne l’attrattività turistica, a creare occasioni di aggregazione e di socialità, a promuovere l’offerta di prodotti del territorio a chilometro zero e a basso impatto ambientale.

Quanto poi agli obiettivi specifici del Distretto, si va dalla connettività a banda larga al rinnovo dell’arredo urbano, con massima attenzione alla accessibilità diffusa, dalla creazione di zone e attraversamenti pedonali e ciclabili alle attività di marketing, comprese le iniziative tese a favorire la transizione ecologica e l’economia circolare. E ancora riqualificazione delle aree a forte vocazione economica, con l’adozione di misure di contrasto alla ludopatia, promozione della costituzione di comunità energetiche, infrastrutture di rete fognaria, miglioramento dell’illuminazione dell’asse della “Tresemane”, rinnovamento delle aree destinate a sagre, fiere e mercati, forestazione urbana, mobilità sostenibile.

Il corposo insieme di azioni da concretizzare è contenuto nella lettera di intenti per la costituzione di un tavolo di coordinamento per lo sviluppo del Distretti del commercio Tresemane. A firmare, nella sede della Confcommercio Udine, presente l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, il presidente della Camera di Commercio Pn-Ud Giovanni Da Pozzo, il vicepresidente di Confcommercio Udine Fabio Passon, i sindaci di Tavagnacco Moreno Lirutti, Reana del Rojale Emiliano Canciani, Tricesimo Giorgio Baiutti e Cassacco Ornella Baiutti, il presidente di Rete Imprese “Mercato nuovo” Antonio Orgnani.

È l’articolo 10 della legge regionale 3 del 2021 SviluppoImpresa a prevedere che l’amministrazione Fvg favorisca l'individuazione da parte dei Comuni, singoli o associati in caso di attività commerciali di rilevanza socio-economica per più Comuni, di "Distretti del commercio quali ambiti territoriali di aggregazione tra imprese, formazioni sociali e soggetti interessati a livello locale" con le finalità contenute nella lettera d’intenti.

"Diamo inizio a un percorso virtuoso per consentire alle attività del terziario di valorizzare ciò che di speciale e peculiare hanno i nostri centri urbani, con la possibilità di farlo in aree riqualificate, accessibili, vitali", sottolinea il presidente della Cciaa Pn-Ud Da Pozzo. "Confcommercio Udine accoglie con soddisfazione l’unione tra istituzioni e mondo economico, un’alleanza che, dopo gli anni della pandemia, può aprire la strada a un rilancio significativo per le piccole imprese dei settori che rappresentiamo", aggiunge il vicepresidente Passon.