Nasce l'Hub 'Italia loves sicurezza' Fvg

Il Friuli ha un grande cuore, come testimoniano la donazione di 12mila mascherine all’Opi - l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Udine -, veicolata dal Fogolâr Furlan di Shanghai e dal suo presidente Jacopo Luci, che si è speso direttamente per far giungere la fornitura in tempi brevissimi a destinazione, e la raccolta fondi nata dal mondo dell’imprenditoria friulana insieme al Comitato scientifico dell’Università degli Studi di Udine per acquistare attrezzature e tamponi da donare alle strutture sanitarie, oltre a innumerevoli iniziative di solidarietà. Con questo stesso spirito di collaborazione il Gruppo Luci ha intrapreso una nuova iniziativa.

“Per agevolare una comunicazione utile, efficace e soprattutto facilmente condivisibile in tema di prevenzione, salute e sicurezza - spiega il presidente Adriano Luci –, ho deciso, insieme a Paolo Dorigo, di aprire il primo HUB di Italia Loves Sicurezza (ILS) per tutto il Friuli Venezia Giulia”.

Il Gruppo Luci ha così abbracciato lo spirito di condivisione della rete degli HUB italiani della fondazione LHS – Leadership in Health and Safety -, per ottimizzare la comunicazione delle attività in tema di tutela per il Covid-19.

Peraltro, Adriano Luci e Paolo Dorigo, responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione del Gruppo, nonché formatore per molte realtà della regione nel settore Prevenzione, Ambiente e Sicurezza, sono entrambi, dal 2018, Ambassadors di Italia Loves Sicurezza.

“L’Hub del Fvg – evidenzia Dorigo - si propone come riferimento territoriale per condividere, all’interno di un unico canale, soluzioni utili, gratuite ed accessibili a tutti, nate dalla collaborazione della rete degli Hub di tutta Italia”.

Un progetto che mette in contatto in modo semplice diverse professionalità che dedicano tempo, competenze e risorse per il bene di tutti. L’invito a entrare nell’Hub è rivolto a tutte le persone che desiderano mettere a disposizione tempo, impegno e passione per collaborare e fare squadra al fine di fronteggiare questa emergenza, portando il valore della prevenzione all’attenzione di tutti e pensando al domani.