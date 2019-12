Nasce la Bcc Pordenonese e Monsile

I soci di Bcc Pordenonese hanno dato il loro voto favorevole all’aggregazione con Bcc di Monaster e del Sile dando vita a una nuova e più grande realtà, che prenderà il nome di “Bcc Pordenonese e Monsile”. Dopo la recente approvazione della capogruppo e della Banca Centrale Europea e quello avvenuto ieri da parte dell’assemblea dei soci di Bcc Monastier e del Sile, a dare il proprio assenso sono stati oggi i soci dello storico istituto di Azzano Decimo, che si sono riuniti questa sera in assemblea presso il Palazzetto dello Sport Maurizio Crisafulli di Pordenone.La compagine sociale ha quindi sancito a larghissima maggioranza la nascita di Bcc Pordenonese e Monsile, su un totale di 1836 soci votanti, di cui 988 presenti e 848 rappresentati tramite delega.

Le due Banche di Credito Cooperativo appartengono al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, nato il 4 marzo scorso e che oggi riunisce 140 BCC, dislocate su 1.700 Comuni in tutto il territorio italiano. La nuova realtà sarà operativa a partire dal 1° gennaio 2020, avrà 58 filiali dislocate su un territorio di 93 Comuni, una compagine sociale di circa 17.200 soci e 74.300 clienti che ogni giorno potranno contare sull’impegno e sull’esperienza di 407 dipendenti.

La nuova Banca avrà indicatori dimensionali legati a impieghi e raccolta di assoluto rilievo e un attivo creditizio complessivo di oltre 2,5 miliardi di euro. Tra le realtà del credito cooperativo operanti fra Veneto e Friuli Venezia Giulia, appartenenti al Gruppo Iccrea, la nuova banca sarà la prima per numero di soci e la seconda per totale attivo.

La raccolta diretta aggregata supera i 2,8 miliardi di euro e il patrimonio ammonta a 174 milioni di euro, cui si affiancano indici di bilancio tra più performanti (CET-1 Ratio del 15,5,2%; NPL ratio lordo del 9.67%; Texas Ratio 32,7%).

Da sempre, il progetto di unione è stato improntato sulla parità tra le due realtà bancarie che, attraverso l’incremento dimensionale acquisito, potranno ora mettere a fattor comune le eccellenze di entrambi gli istituti, creando maggiori sinergie ed economie di scala e di scopo, ampliando così la rete commerciale e di servizi in aree attrattive non ancora presidiate, riuscendo a confermare in toto i piani di rafforzamento ed espansione previsti da entrambe le banche.

Tutto ciò mantenendo invariata l’identità territoriale e quello spirito mutualistico e di cooperazione che da sempre contraddistingue l’azione delle Bcc come promotrici di sviluppo e di valore per i propri soci, mettendo loro a disposizione una Banca più efficiente ed efficace, con più alti standard di sicurezza alle migliori condizioni possibili.

L’organizzazione aziendale sarà resa più efficiente, senza effettuare però alcuna variazione sugli attuali livelli occupazionali propri dei due istituti e confermando il numero delle 58 filiali operative nelle province di Pordenone, Treviso e Venezia, promuovendo anche la cooperazione fra Veneto e Friuli Venezia Giulia con l’apertura di 4 sportelli entro il 2022 in territori non ancora presidiati.

La nuova Bcc Pordenonese e Monsile avrà sede legale ad Azzano Decimo e sede amministrativa a Monastier di Treviso con il nuovo Consiglio di Amministrazione che rifletterà una composizione paritaria, con BCC di Monastier e del Sile che esprimerà il nome del Presidente e di 6 membri del Consiglio d’Amministrazione, e BCC Pordenonese che indicherà il Direttore Generale e 7 componenti del CdA e la vicepresidenza.

Nel corso dell’assemblea odierna sono stati dunque designati i componenti del Consiglio di Amministrazione in quota BCC Pordenonese: Giuseppe Amadio (professore universitario), Giovanni Umberto Caretta (commercialista), Giancarlo De Carlo (dirigente), Walter Lorenzon (imprenditore), Alessandro Moro (Libero Professionista), Paolo Loris Rambaldini (imprenditore) e Mauro Verona (imprenditore). Sono altresì stati designati i membri del Collegio Sindacale BCC Pordenonese: Francesca Bertolo (sindaco effettivo) e Stefano Zigante (sindaco effettivo).

La nomina della squadra, dei suoi vertici e le relative deleghe saranno definite nella prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione che si terrà nel mese di gennaio 2020.

“Ringrazio di cuore tutti i colleghi che si sono adoperati per raggiungere questo importante risultato e ringrazio tutti voi soci per averci sempre sostenuto e oggi – con questo voto – per averci accordato la vostra fiducia. Assieme abbiamo aggiunto un nuovo tassello, una tappa fondamentale e strategica per la crescita del nostro Istituto", ha dichiarato il Presidente di BCC Pordenonese Walter Lorenzon. "Raccogliamo oggi una sfida, quella dell’aggregazione, che renderà questa azienda ancora più efficace ed efficiente nel servizio che è chiamata a svolgere. La scelta di unire le nostre forze con quelle di BCC Monsile è frutto di quel saper guardare lontano che da sempre ci caratterizza e lo faremo con consapevolezza, fiducia, coraggio e speranza ma avendo ben a mente l’obiettivo di crescere nei volumi, diversificare il rischio, distribuire i costi di struttura, rimanendo sempre e comunque Banca del territorio. Sono queste le uniche differenze positive che vogliamo rimangano agli occhi dei nostri soci perché lo spirito imprenditoriale e sociale continuerà ad essere lo stesso di sempre, la stessa attenzione ai territori e lo stesso spirito mutualistico che caratterizza i nostri passi da oltre 120 anni”.