Nasce la Hydrogen Valley dell'Alto Adriatico

Italia, Slovenia e Croazia lavorano per la North Adriatic Cross-Border Hydrogen Valley, il progetto internazionale che punta alla creazione di una Valle dell’idrogeno transfrontaliera. La presentazione è in programma domani, mercoledì 24 novembre, alle 14.30, a Nova Gorica, alla presenza del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dei rappresentanti del Governo sloveno e croato.

La sigla della lettera d’intenti - sul piazzale della Transalpina - sarà preceduta dal workshop ‘North Adriatic cross-border Hydrogen Valley: towards the clean energy transition’, che prenderà il via alle 10.30 nella sala conferenze del Perla Hotel di Nova Gorica (Slovenia) e vedrà la partecipazione, oltre che delle autorità slovene e croate, anche dell'assessore regionale alle Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro.

La conferenza rappresenta il primo passo verso la costituzione della Hydrogen Valley, che contribuirà in maniera determinante alla transizione verso le energie pulite nell'Est europeo. I vantaggi non saranno solo ecologici ma anche economici: si stima che entro il 2030 l'Hydrogen Valley dell'Alto Adriatico contribuirà a creare migliaia posti di lavoro e attrarrà ingenti investimenti nei tre Paesi.

Partecipano al workshop le principali istituzioni, aziende ed enti di ricerca tra cui l'Università di Trieste, promotrice dell'iniziativa in ambito regionale.