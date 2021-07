Nasce la nuova Serenissima Mutua

L’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci di “Monsile con Te” - Mutua del Credito Cooperativo, di cui Bcc Pordenonese e Monsile è Socio Sostenitore, ha approvato il nuovo statuto che recepisce gli adeguamenti stabiliti dalla normativa di Terzo Settore permettendo così l’acquisizione della qualifica giuridica di ETS – Ente del Terzo Settore, previa iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando lo stesso sarà operativo.

La grande novità sta nella nuova denominazione sociale assunta dalla Mutua che cambia il proprio nome in “Serenissima Mutua”. Sono già in corso tutti gli adempimenti formali e amministrativi necessari, compresa la realizzazione del nuovo logo.

L’Assemblea ha inoltre approvato il Bilancio al 31 dicembre 2020 ed eletto i componenti del Consiglio di Amministrazione e dell’Organo di Controllo. Nel primo successivo Consiglio di Amministrazione sono stati inoltre nominati il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio di Amministrazione in carica vede come nuovo Presidente Mauro Verona e Vice Presidente Antonio Zamberlan, mentre assumono il ruolo di Amministratori Remigio Brisotto, Renzo Carraretto, Massimo Drigo, Denyse Fano, Maurizio Mascarin, Marianna Mazzon e Emilio Minatel. L’Organo di Controllo in carica vede riconfermata nel ruolo di Presidente Maria Angela Pasquini e nel ruolo di Componenti effettivi Francesca Camilla Bertolo e Tullio Giacomini.

L’assemblea, svoltasi nel rispetto della normativa vigente a porte chiuse, ha registrato il conferimento di delega con istruzioni di voto al Rappresentante Designato, Laura Querin, di ben 291 Soci su 2080, segno evidente del senso di appartenenza e del solido legame che unisce i Soci alla Mutua.

Il neo eletto Presidente Mauro Verona, nel suo primo intervento ha ringraziato i Consiglieri uscenti Erminia Zamuner, Roberto Bassetto, Marino Marion e Mauro Antonello per il lavoro svolto durante il mandato, riconoscendone lo spirito di servizio verso i Soci della Mutua e verso il territorio e le sue comunità.

Ha altresì evidenziato che il grande lavoro fino ad oggi portato avanti proseguirà con ulteriore slancio all’insegna dei valori e principi mutualistici enunciati nell’art. 2 dello Statuto, a partire dall’identità cooperativa di banche locali vicine al territorio, contribuendo a dare risposte ai bisogni centrali delle comunità locali attraverso lo sviluppo di iniziative di welfare allargato (salute, tempo libero, cultura, formazione, supporto alla famiglia), nel rispetto delle differenze tra le aree geografiche dei territori di competenza della Bcc, garantendo il coordinamento con gli indirizzi strategici della banca e valorizzando le relazioni con i soggetti economici locali, con i soci e con i clienti. Serenissima Mutua saprà essere sempre più un punto di riferimento locale per le famiglie.

Antonio Zamberlan, nella doppia veste di Presidente della BCC e Vice Presidente della Serenissima Mutua ha sottolineato il ruolo fondamentale della Banca, Socio Sostenitore, evidenziando che la Mutua ha potuto crescere negli anni e sviluppare diversi servizi a vantaggio delle Comunità grazie soprattutto al sostegno e all’accompagnamento della BCC Pordenonese e Monsile.