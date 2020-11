Nasce Licof, il laboratorio delle costruzioni future

Disegnare i possibili scenari dell’edilizia nella IV rivoluzione industriale, soprattutto nel pieno di una pandemia, sembra un’impresa impossibile. Eppure, è da qui che bisogna partire per costruire il futuro. Idee innovative, esperienze condivise e tecnologie digitali sono gli strumenti su cui LICoF, il Laboratorio dell’Immaginazione delle Costruzioni Future vuole edificare la basi per far crescere l’intera filiera.

L’incontro è un’occasione per parlare di futuro partendo dall’analisi delle esigenze del presente. Imprenditori, esperti del settore e innovatori si confronteranno sulla necessità di innescare un cambiamento culturale radicato nella condivisione di intelligenze collettive e connettive. Di tempo, sostenibilità, immaginazione, futuro e (ri)costruzione si parlerà nella parte centrale dell’incontro che vede protagonisti il direttore di La Repubblica Maurizio Molinari, l’economista Enrico Giovannini e l’architetto Massimiliano Fuksas.

LICoF nasce nell’ambito delle attività di Cantiere 4.0 IP4FVG, il digital innovation hub del Friuli Venezia Giulia, con l’obiettivo di realizzare un percorso di esercizi di futuri. Prevedere il futuro è impossibile, ma studiare i futuri è una necessità. Le informazioni che ci arrivano dal passato non sono più sufficienti per prendere decisioni in questa quotidianità, sempre più caratterizzata da cambiamenti rapidi. Le imprese hanno bisogno di indicazioni preventive, di individuare dei “segnaposto” (dei segnali), delle rotte verso cui indirizzare semi cambiamento.

La partecipazione al webinar è gratuita; qui il link per iscriversi.