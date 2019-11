Nasce Naviris, joint venture tra Naval Group e Fincantieri

Facendo seguito all’annuncio del 14 giugno, in occasione della definizione dei termini operativi per la costituzione di una joint venture paritaria (50/50) tra Fincantieri e Naval Group, oggi le due società hanno annunciato il nome della nuova società: Naviris, che evoca una robusta partnership a garanzia di un know-how di qualità superiore, proiettata verso uno scenario internazionale.

Il nome è stato presentato a Genova durante l’ultimo Steering Committee (che si riunisce ogni trimestre alternativamente in Francia e in Italia) e rappresenta un nuovo passo in avanti nella forte collaborazione tra Fincantieri e Naval Group. L’alleanza rappresenta una grande opportunità per entrambi i gruppi e i loro ecosistemi di migliorare la propria capacità di servire le rispettive Marine nazionali, di acquisire nuovi contratti di esportazione, di sviluppare nuove tecnologie e, in definitiva, di aumentare la competitività dei comparti navali dei due Paesi. La costituzione della JV è attesa come programmato entro la fine dell’anno.

Naval Group è leader europeo nel settore della difesa navale. Quale azienda internazionale nell’high tech, fa leva sul suo know how, nonché sulle sue eccezionali capacità e risorse industriali per creare partnership strategiche innovative al fine di soddisfare le richieste dei propri clienti. Il Gruppo progetta, costruisce e supporta sottomarini e navi di superficie.

Inoltre, fornisce servizi a cantieri e basi navali. In aggiunta, il Gruppo offre una vasta gamma di soluzioni nell’ambito delle energie rinnovabili marine. Attento ai temi di corporate social responsibility, Naval Group aderisce allo United Nations Global Compact. Nel 2018 il Gruppo ha avuto un fatturato di 3,6 miliardi di euro e una forza lavoro di 14.860 dipendenti.