Nasce Nec, la piattaforma per il mercato delle costruzioni

Ance Veneto e Ance Friuli Venezia Giulia promuovono Nec - la piattaforma digitale per l'orientamento al mercato delle costruzioni del Nord Est. Attraverso il coinvolgimento di partner di eccellenza della filiera edilizia e di player diversi e autorevoli, nasce un progetto innovativo di informazione e di dialogo con tutti gli operatori attivi nel settore delle costruzioni.

Cos’è Nec? Uno strumento di orientamento per la filiera dell’edilizia. Un network per la valorizzazione delle competenze e la qualificazione delle imprese. Questa iniziativa sarà presentata in occasione di un webinar dal titolo “Quale mercato e quale industria delle costruzioni serve al Nord Est?”, in programma mercoledì 18 novembre dalle 14.30.

Nell’occasione sarà presentato il primo Rapporto Nec "Dove va il mercato dell'edilizia del Nord Est", nel quale, partendo dai dati congiunturali presenti si analizzerà il probabile futuro del settore delle costruzioni nel Triveneto.

Il webinar vede tra gli ospiti, chiamati a rispondere alla domanda sull’evoluzione del mercato e sul ruolo dell’industria delle costruzioni per il territorio, Bruno Barel dello Studio legale BM&A, profondo conoscitore delle regole del mercato del Triveneto, e Piero Petrucco, Vice Presidente di Ance e Fiec con delega alla sostenibilità e alla competitività. Previsto anche l’intervento del Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli.

L’evento si svolgerà in videoconferenza mediante la piattaforma Zoom (qui il link per partecipare).

Per conoscere in anteprima la piattaforma