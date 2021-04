Nassimbeni vicepresidente della Fondazione Friuli

Guido Nassimbeni, docente dell’Università di Udine, è stato nominato vicepresidente della Fondazione Friuli, al termine dell’assemblea del 19 aprile in cui la Fondazione Friuli ha provveduto al rinnovo del proprio consiglio di amministrazione per il quadriennio 2021-25. Nassimbeni sarà vicepresidente designato insieme all’avvocato Bruno Malattia, entrambi di prima nomina. Il passaggio successivo sarà l’autorizzazione formale a Nassimbeni da parte del Consiglio di Amministrazione dell’ateneo.

L’ateneo friulano esprime, come sottolinea il Rettore Roberto Pinton, “grande soddisfazione per questo importante incarico affidato al prof. Nassimbeni. Una nomina, questa, che suggella la sempre più stretta collaborazione tra la Fondazione Friuli e l’Università di Udine. Sono certo che, anche grazie a questo ruolo che si accinge a svolgere il prof. Nassimbeni, il rapporto di collaborazione e di vera e propria partnership tra Fondazione e Università sarà ancora più forte e significativo, con indubbio beneficio per tutto il territorio friulano”.

Guido Nassimbeni è docente di Ingegneria economico-gestionale nel Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale. Già Associate Editor del Journal of Operations Management, è oggi Area Editor di Operations Management Research e membro dell’Editorial board del Journal of Purchasing and Supply Management. Tra i numerosi progetti di ricerca finanziati dal MIUR e dall’Unione Europea ai quali ha partecipato, il recente l’’“European Reshoring Monitor” del quale è stato Principal Investigator. Alcuni dei suoi oltre 170 lavori scientifici sono apparsi sulle più importanti riviste di Operations Management. È docente e membro della Faculty del CUOA (Consorzio Universitario di Organizzazione Aziendale) e ha svolto attività di progettazione didattica e di docenza anche in una varietà di altre istituzioni, tra cui MIP - Politecnico di Milano, ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Milano), MIB School of Management (Trieste) e Area Science Park (Trieste). È stato Presidente del Consorzio Friuli Innovazione.