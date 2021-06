Nell’anno del Covid è boom di rimesse

Con la pandemia siamo diventati tutti, per lo meno la maggior parte di noi, un po’ più formiche, inclusi i cittadini di origine straniera. All’aumento dei risparmi registrato nel 2020, comprovato dall’aumento delle giacenze medie sui conti correnti degli italiani, fa da contraltare la crescita delle rimesse degli immigrati verso i Paesi d’origine. A certificare il fenomeno è stato lo studio realizzato dalla Fondazione Leone Moressa (istituto di ricerca creato dalla Cgia di Mestre) sulla base dei dati della Banca d’Italia. Le rimesse degli immigrati è fatto ben noto anche a noi friulani: il boom economico registrato nel dopoguerra si è alimentato anche con i capitali provenienti dai nostri emigrati. Ora siamo terra di immigrazione (anche se i numeri sono in calo) e dunque assistiamo all’inversione del flusso con rimesse degli immigrati in aumento, tanto da sfiorare i 7 miliardi di euro lo scorso anno, cifra che ha registrato un balzo del 12,9% rispetto all’anno precedente. In questo scenario il Friuli si colloca a metà classifica su scala nazionale, preceduta dalle Marche e seguita dal Trentino Alto Adige. Sono oltre 125 i milioni di euro mandati dagli stranieri che vivono in regione verso i rispettivi Paesi facendo per altro registrare uno dei valori percentuali in aumento più importanti se si tiene conto del periodo tra il 2013 e il 2020 che ha registrato un più 64% (19,2% la media nazionale), mentre la percentuale scende al 15,3% rispetto al 2019, superiore comunque rispetto alla media nazionale che si attesta sul 12,9%.



DESTINAZIONE FINALE

UDINE IN TESTA

- A livello nazionale, con 707 milioni di euro complessivi (10,5% delle rimesse totali), anche se in calo nell’ultimo anno (-12,8%)., anch’essa in calo: -1,2% nell’ultimo anno e -31,5% negli ultimi sette, ma questi dati dovrebbero essere ben diversi nella nostra regione, dove la comunità più importante dal punto di vista delle presenze è proprio quella romena. Sempre a livello nazionale sono. Molti Paesi hanno invece registrato incrementi significativi nell’ultimo anno. In particolare, spiccano(+119,6%),(+72,2%),(+41,1%),(+31,1%).“Si può ipotizzare - spiegano gli estensori dell’analisi - che tali aumenti siano determinati dalle limitazioni alla mobilità internazionale: non potendo viaggiare fisicamente, si sono mantenuti i legami familiari prevalentemente attraverso l’invio di denaro”. Nel caso dell’Ucraina, per esempio, moltissime badanti sono rimaste bloccate a causa della pandemia, aumentando la propensione al risparmio e l’invio dei soldi alle rispettive famiglie”.- Tornando alla nostra regione, il(46 milioni di euro con un più 20% rispetto all’anno precedente), il(33.34 milioni di euro), il(26.69 milioni di euro) e, per finire,(19,31 milioni).