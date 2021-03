Nell'Isontino nasce il Local e-market

Dall’emergenza pandemica è nata la necessità di dare vita a iniziative di sperimentazione socio-economica fondate su modelli organizzativi innovativi a matrice comunitaria, di forte connotazione digitale, che, facendo leva sulle identità e specificità locali, avviino processi di rigenerazione socio-economica e di sviluppo del territorio.

Nel corso del lockdown della scorsa primavera, il tessuto dei piccoli commercianti locali ha iniziato questo percorso di innovazione, lanciando il fenomeno dell’e-commerce di quartiere: un sistema di commercio elettronico di prossimità fatto da negozi, bar, ristoranti, gelaterie, botteghe che hanno costruito una rete di consegne a domicilio per i propri clienti affezionati.

Quello che la pandemia ci ha lasciato è, dunque, la nuova disponibilità di molti commercianti a considerare il canale digitale per promuoversi e vendere e da qui nasce l’idea del marketplace.

Per tale ragione la Camera di Commercio Venezia Giulia, in forza del protocollo recentemente sottoscritto con la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, ha inteso intervenire per sostenere il progetto della Fondazione stessa per la creazione di un Local e-market dedicato all’Isontino.

"La Giunta camerale integrata Zona Franca Gorizia – spiega il presidente camerale Antonio Paoletti - ha deliberato di assegnare 50 mila euro per concretizzare questo ecosistema commerciale a vantaggio del territorio. Assieme alla Fondazione inizieremo a lavorare da subito alla definizione e creazione di una piattaforma online comune di e-commerce, dove le imprese, i commercianti e i venditori del territorio possano mettere in vendita i propri prodotti e servizi locali".

"La piattaforma, come identificato dalla Fondazione Cassa di Risparmio, a differenza della maggior parte dei siti di e-commerce, accoglierà prodotti eterogenei venduti da esercenti diversi: il consumatore potrà trovare, acquistare e prenotare prodotti e servizi di diverse imprese e venditori del territorio tramite un unico portale".

Local e-market diventa così un mercato virtuale al servizio dei commercianti e dei consumatori, che promuove le identità e le eccellenze del nostro ricco territorio, valorizzando la produzione locale.

"Il progetto costituisce un tassello fondamentale del Programma CariGO GREENᶟ - sottolinea la presidente della Fondazione Carigo Roberta Demartin - creato dalla Fondazione con il prezioso sostegno di Intesa Sanpaolo, e che destina risorse ed energie a tematiche di forte impatto in termini di sviluppo del territorio, tramite interventi che coniugano la cultura locale, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità. L’importante sostegno della Camera al progetto Local e-market ci permette di compiere un ulteriore importante passo avanti verso la costruzione di un modello di sviluppo innovativo e sostenibile a vantaggio delle nostre comunità".