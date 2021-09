Neo diplomati, il lavoro chiama

Settembre debutta con una buona opportunità rivolta a neo diplomati interessati a entrare subito, e seriamente, nel mondo del lavoro. Si terrà, infatti, giovedì 9 il Recruiting Day in presenza organizzato dalla filiale dell’agenzia per il lavoro Adhr Group di Monfalcone, in via Duca D'Aosta 42, che selezionerà numerosi giovani per aziende medio-grandi con sede tra la provincia di Gorizia e nella Bassa friulana, operanti nei settori metalmeccanico, elettronico e informatico.

“In questa giornata ormai alle porte vorremmo conoscere giovani in gamba, seri e volenterosi, da presentare ad aziende solide del territorio che hanno necessità di implementare stabilmente il proprio organico”, spiega Roberta Paulin, Branch Manager Adhr Group della filiale di Monfalcone. “Cerchiamo periti meccanici, elettronici, meccatronici e anche informatici. In alcuni casi le persone selezionate saranno chiamate a fare trasferte all’estero, per cui la conoscenza della lingua inglese sarà un plus richiesto. Desideriamo incontrare bravi ragazzi sui quali sia possibile investire e che, dal lato nostro, seguiremo con cura passo dopo passo, dall’inserimento in azienda fino alla successiva assunzione”.

I candidati scelti saranno inseriti in azienda con un iniziale tirocinio o stage retribuito al quale seguirà, se l’esperienza sarà chiaramente positiva da entrambe le parti, l’assunzione diretta.

Per iscriversi e partecipare al Recruiting Day di giovedì 9 settembre, che si terrà dalle 9 alle 17.30 in filale, è sufficiente cliccare a questo link o scrivere mandando il proprio cv a monfalcone@adhr.it (inserendo in oggetto “Recruiting Day”) o chiamando la filale ADHR Group al numero 0481-360280.