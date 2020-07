Nessun rinvio, parte la maratona del fisco

Dal 20 al 31 luglio scatta una vera e propria 'maratona delle imposte' che interesserà 4,5 milioni di contribuenti. Dopo il rinvio degli adempimenti del 30 giugno e del 30 luglio rispettivamente al 20 luglio e al 20 agosto, il Mef ha bocciato un'ulteriore slittamento delle scadenze a settembre, che avrebbe bloccato un flusso di cassa stimato in oltre 8 miliardi.

Nello specifico sono 142 le scadenze previste. La giornata più impegnativa sarà appunto lunedì 20, quando sono previsti 51 versamenti tra Irpef, Ires e Irap (saldo 2019 e acconto 2020), l'Iva periodica, il saldo della cedolare secca e il primo acconto 2020. Al via anche il pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio, l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2020, senza dimenticare imposte e contributi previdenziali e assistenziali sulla base della dichiarazione dei redditi per titolari di partita Iva e soci di società.

Entro il 30 luglio, poi, sono previsti altri 65 adempimenti. Il 27 luglio bisognerà trasmettere gli elenchi Intrast del secondo trimestre 2020 e mensili di giugno 2020. È fissata per il 30 luglio, invece, la scadenza del versamento delle imposte dovute sulla base della dichiarazione dei redditi soggetti diversi dai titolari di partita Iva con maggiorazione dello 0,4%.

Infine, il 31 luglio sono in calendario altri 26 versamenti, dalla presentazione del modello per il rimborsi Iva trimestrale a quello per le operazioni effettuate con l'estero nel secondo trimestre 2020, fino al versamento del canone Rai per chi non può riceverlo con la bolletta.

Un ingorgo di scadenze che vede sul piede di guerra commercialisti, imprese e lavoratori autonomi, che minacciano lo sciopero.