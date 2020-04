Nessuno stop per i canoni di locazione

Nessuno stop al pagamento dell’affitto per Coronavirus. A fare chiarezza sulle misure previste per i canoni di locazione nel decreto 'Cura Italia' è l'avvocato Lina Sguassero per Consumatori Attivi.

"Ormai gli Italiani per trovare una risposta ai propri dubbi devono affidarsi al decreto Cura Italia emanato lo scorso 17 marzo, dove si trovano gran parte delle misure prese dal Governo a favore dei cittadini e delle imprese per sostenere l’economia danneggiata dall’emergenza Covid-19. Sebbene tante volte la normativa d’emergenza non sia del tutto chiara o completa, è altrettanto vero che molte volte l’informazione che viene veicolata anche attraverso il Web complica ancora di più le idee. In effetti sono circolate diverse notizie riguardanti l’asserita possibilità di non pagare il canone di locazione ai sensi del Decreto Cura Italia che purtroppo, però, non corrispondo al vero", spiega Sguassero.

"Tale testo normativo si occupa delle locazioni all’art. 65 e ne parla in termini di credito d’imposta. Nello specifico, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Non si tratta, dunque, di una sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione, bensì di una misura che permetterebbe la compensazione della predetta percentuale tramite F24 con altri debiti fiscali, rimanendo pur sempre dovuto al locatore il pagamento della rata di marzo".

"Potranno beneficiare del credito d’imposta sul canone di locazione solo i conduttori di immobili dove viene esercitata la vendita diretta al pubblico, quali negozi e botteghe, e unicamente per i locali commerciali interessati dalla chiusura forzata. Restano pertanto escluse le attività “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 quali supermercati, punti vendita di generi alimentari, insieme a farmacie edicole e tabaccherie".

"L’unico riferimento alla sospensione dei canoni, per la verità, lo troviamo a favore delle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, in relazione ai canoni di locazione di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti dei predetti canoni potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020", spiegano ancora da Consumatori Attivi.

"Ad oggi, dunque, il Decreto Cura Italia non prevede alcuna sospensione generalizzata dei canoni né per i contratti a uso commerciale o “diverso”, né per i contratti a uso abitativo. Le pigioni risultano pertanto dovute ed esigibili dal locatore. Si accenna solamente, invece, che rimangono valide le disposizioni generali del Codice Civile che permetterebbero in determinati casi – ad esempio certe locazioni commerciali o locazioni transitorie per studenti universitari fuori sede - di chiedere eventualmente la sospensione del canone o una riduzione dello stesso per sopravvenuta impossibilità della prestazione o eccessiva onerosità".

"In tema, comunque, si segnalano due iniziative che riguardano la nostra Regione. In particolare la Giunta regionale ha previsto un ulteriore contributo, sempre in termini di credito d’imposta che va a sommarsi a quello del 60% previsto a livello nazionale, per i canoni di locazione del mese di marzo e aprile a favore delle imprese che operano nel turismo, artigianato e commercio. Altresì il Comune di Udine ha deliberato la possibilità per gli esercizi commerciali condotti nei locali di proprietà del Comune di Udine, di ritardare il pagamento dei canoni di locazione della unità immobiliari non residenziali per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, senza penali o interessi. Per completezza, infine, si ricorda che il Decreto Cura Italia contiene alcune disposizioni speciali per le procedure di sfratto".

"In particolare, per assicurare un’abitazione a tutti in questo periodo di emergenza, è stata prevista la sospensione dei provvedimenti esecutivi di sfratto fino al 30 giugno 2020. Ciò significa che fino a tale data non sarà possibile ottenere l’esecuzione forzata e, quindi, il rilascio coattivo dell’immobile. Tutto questo, si badi bene, non comporta l’annullamento del debito maturato, bensì un rinvio dello sgombero vero e proprio, lasciando in ogni caso intatto il diritto a recuperare dal conduttore-debitore tutti canoni non versati sino al rilascio effettivo", conclude Sguassero.

Per ogni aiuto, informazione o ulteriore approfondimento Consumatori Attivi rimane operativo al numero di telefono 3473092244 e alla e.mail: info@consumatoriattivi.it, nonché via Skype previo appuntamento.