Net leader regionale nella gestione dei rifiuti

Net Spa - costituita da 58 Enti Pubblici che rappresentano 86 Comuni - ha chiuso il 2019 con ricavi/valore della produzione pari a 34,6 milioni di euro, un margine operativo lordo che si è attestato a 3 milioni di euro e un risultato operativo di 1,4 milioni di euro. L’utile netto è pari a 1,27 milioni di euro mentre il patrimonio netto arriva a 20,5 milioni di euro.

Il bilancio di Net – il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci nella seduta prevista per mercoledì 22 luglio - definisce una società in ottima salute ed in crescita caratterizzata, da una gestione oculata sotto il profilo delle tariffe applicate e allo stesso tempo rivolta alla ricerca e sviluppo di innovazioni sia nel reparto impiantistico (poli tecnologici di Udine e San Giorgio di Nogaro) sia nel reparto operativo (sistemi integrati di raccolta), investendo con forza nell’educazione e comunicazione ambientale.

“Il 2019 è stato un anno intenso sotto molti profili e significativo per le performance economiche e finanziarie raggiunte", esordisce il Presidente di Net, Alessandro Cucchini. “La persistente e perdurante difficoltà di gestire gli smaltimenti stante, a livello nazionale, una ridotta dotazione impiantistica, porta Net a rafforzare il suo impegno volto ad attuare un modello di sviluppo sostenibile mirato ad ottimizzare le performance economiche unitamente a quelle ambientali avendo posto già le basi per ottenere risultati economici positivi anche nei prossimi esercizi. Infatti, l’azienda continua ad essere un affidabile referente in termini di risultati concreti: anche nel 2019, con orgoglio apprendiamo dalle classifiche nazionali che le nostre tariffe sono posizionate al secondo posto, tra le più economiche".

“Parallelamente Net è molto attenta alla sostenibilità ambientale – prosegue Cucchini – ha maturato un forte radicamento nel territorio regionale ed è capace di innovare nel rispetto dell’ambiente dimostrandosi come solido riferimento per gli azionisti, i dipendenti, i clienti e i fornitori. Il costante impegno societario è confermato dall’aumento della percentuale complessiva di raccolta differenziata con punte di eccellenza che raggiungono in diversi Comuni valori superiori anche all’80%".

Il ciclo integrato dei rifiuti urbani

Il bacino servito e gestito integralmente da Net S.p.A. – pari a 57 comuni – attesta nel 2019, 121.022,57 tonnellate di rifiuti urbani complessivamente raccolti, trattati, recuperati e smaltiti così suddivisi:

• 108.292,80 tonnellate di rifiuto differenziato

• 52.517,32 tonnellate di rifiuto indifferenziato

La raccolta differenziata del bacino Net continua a crescere, rispetto agli anni scorsi, arrivando al 67,4%.

Le eccellenze nella raccolta differenziata

La classifica top 6 dei Comuni: Tricesimo 84,46%, Cassacco 83,75%, Buja 82,72%, Latisana 78,04%, Povoletto 76,08 e Pocenia 75,44%.

La migliore perfomance rispetto al 2018: Povoletto + 8,53 punti, passato dal 67,55% (2018) al 76,08%

I Comuni che hanno superato la soglia europea del 65%: Resia 67,75%, Gonars 66,21%, Aquileia 65,38% e San Pietro al Natisone 65,05%.

Il servizio di sportello TARI nei Comuni

“L’esperienza e la competenza maturata già dall’anno 2001 per l’attività svolta per conto del Comune di Udine – afferma Cucchini - hanno fatto sì che i Comuni di Latisana, Ronchis, Muzzana e Trivignano Udinese abbiano deciso di affidare a Net il servizio di gestione della Tari con apertura di sportelli all’utenza presso i rispettivi Comuni; tutto ciò a conferma di una stretta relazione di fiducia acquisita con il territorio gestito. Economicità e virtuosità mantenuta pur aumentando l’attenzione verso gli aspetti ambientali e le esigenze del territorio servito: continua l’evoluzione del modello Net", conclude il Presidente.