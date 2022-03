Nffa Europe investe nel settore delle nanoscienze

Ampliare ulteriormente e aggiornare gli impianti di ricerca e i servizi per le nanoscienze a livello europeo e fornire una base ancora più solida per la cooperazione internazionale scientifica in questo settore tecnologico di frontiera. Sono questi i principali obiettivi del Memorandum of Understanding (MoU) di Nffa-Europe per la realizzazione di un programma di lungo termine nel settore delle nanoscienze, firmato da dieci importanti istituzioni di ricerca europee.

Nffa-Europe è un’infrastruttura di ricerca distribuita con ventidue partner internazionali e coordinata dall’Istituto officina dei materiali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iom) nel quartier generale di Trieste in Area Science Park, che fornisce accesso integrato a laboratori di fabbricazione e manipolazione a risoluzione atomica dei materiali (nanofoundries) e tecniche di analisi fine della materia, disponibili presso le grandi facilities di ricerca europee. I servizi forniti sono basati sulle competenze e le strumentazioni avanzate messe a disposizione dai partner e beneficiano del sostegno finanziario dei Programmi Quadro della Commissione Europea. Nffa-Europe offre accesso aperto al più ricco catalogo di metodi e strumenti disponibili per eseguire progetti pubblici nel campo delle nanoscienze.

Il MoU è il primo passo verso la creazione di servizi di infrastruttura di ricerca innovativi e sostenibili in grado di accrescere la competitività scientifica e tecnologica europea. Il Memorandum scadrà l’1 gennaio 2031 e può essere prorogato su accordo delle parti.

Questa la lista dei primi dieci Enti firmatari: Centre Nationale de la Recherche Scientifique (CNRS) – Francia; Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) – Francia; Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Italia; Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) – Spagna; Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) – Germania; Idryma Technologias kai Erevnas (FORTH) – Grecia; Lunds Universitet (ULUND) – Svezia; Paul Scherrer Institute (PSI)- Svizzera; Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) – Spagna; Università degli Studi di Milano (UMIL)– Italia.