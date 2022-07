Nice ed Enaip Fvg insieme per la formazione

Nice, leader globale nei settori dell’Home & Building Management e Security, da sempre crede nel valore della formazione continua, instaurando opportunità di dialogo e collaborazione con istituti di formazione ed enti di primo piano nel mondo del lavoro. Ne è un esempio, sul territorio, la collaborazione incentrata sulle tecnologie dell’azienda avviata nel 2021 con Enaip Fvg, l’Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale del Friuli-Venezia Giulia che opera al servizio di giovani, lavoratori e aziende, per la formazione di giovani e adulti.

Quest’anno il progetto ha coinvolto un gruppo di classi dei percorsi di qualifica professionale per Impiantista Elettrico e Addetto alla Domotica dell’Enaip di Trieste che, durante il corso a scuola, ha visto insegnanti e studenti impegnati nella creazione di alcune strutture dimostrative per l’automazione di cancelli; hanno poi eseguito un’installazione completa, a regola d’arte, e hanno programmato il sistema. In particolare, gli studenti hanno creato dei pannelli elettrici che, collegati al gateway Yubii Home, replicano il contesto di un’abitazione completa, con tanto di scenari personalizzati.

A giugno, al termine del percorso formativo, circa 30 studenti hanno visitato i laboratori R&D e l’headquarter di Nice a Oderzo dove, nella training room di TheNicePlace, hanno potuto condividere una sessione di formazione tecnica in azienda, sostenendo l’esame finale del corso. Dopo il pranzo nella TheNiceKitchen, la visita è proseguita alla scoperta delle linee produttive all’interno dell’avanzata “Focused Factory” di Nice.

“Per Nice è molto importante investire sulla formazione e avere l’opportunità di condividere la propria esperienza internazionale e le competenze più aggiornate nel settore, che rispondono a un mercato del lavoro in continua evoluzione. Riteniamo non solo strategico, ma anche responsabile da parte di una grande realtà imprenditoriale come Nice, costruire rapporti di collaborazione con il territorio e sostenere la formazione professionale, nell’ottica di un percorso virtuoso comune e ricco di soddisfazioni. Per questa ragione, Nice porta avanti progetti di collaborazione con gli istituti del territorio, e questo nostro impegno proseguirà nell’anno scolastico 2022/2023”, dichiara Teo Noschese, Group HR Director di Nice.

“La formazione continua è uno dei pilastri di Nice. Un’azienda che vuole crescere, migliorarsi e rispondere alle nuove sfide del mercato, deve saper guardare al futuro. Per tale motivo, i corsi di formazione, oltre ad essere rivolti ai nostri professionisti, devono incontrare e rivolgersi anche ad ambienti affini. Il nostro obiettivo è quello di continuare a investire nei giovani, per formare i futuri collaboratori e gli specialisti dell’integrazione e della Smart Home”, dichiara Stefano Fresco, General Manager di Nice Italia.

Con Enaip, Nice ha avviato un progetto pilota che mira a coinvolgere una rete sempre più grande di istituti, insegnanti e studenti che intendono creare un progetto formativo personalizzato.