Nicla Indrigo nuova delegata Adi Fvg

I soci di Adi, Associazione per il Disegno Industriale Friuli Venezia Giulia, si sono riuniti il 22 dicembre per eleggere il loro nuovo Delegato territoriale: è Nicla Indrigo, da lungo tempo partecipe delle attività della delegazione, nata nel 1993, e dell'associazione nazionale. La affiancano Luciana Bravin, Adriana Cruciatti (Delegata territoriale uscente), Cristian Durofil, Sylva Gortana, Claudio Papa e Fabio Passon.

Indrigo, architetto e interior designer, titolare con Antonella Indrigo dello studio Indrigo Architetti di Udine, si è laureata in Architettura all'Università Iuav di Venezia e ha ottenuto il dottorato di ricerca in Ingegneria Civile e Ambientale all'Università di Udine. Insegna nelle università di Trieste e Udine e dal 2010 è coordinatrice delle attività della Commissione territoriale per il Friuli Venezia Giulia dell'Osservatorio permanente del Design.

Nel programma delle prossime attività della delegazione, insieme con il consolidamento dei rapporti con i soggetti istituzionali e non del territorio, la collaborazione alle principali attività di Confindustria, Confartigianato e Confcommercio, l'organizzazione di iniziative come Fvg Design Days e la creazione di una Casa della cultura e del design in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Udine