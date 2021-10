Nidec Asi migliora l'estrazione del greggio in Iraq

Nidec Asi, parte della Divisione Energy & Infrastructure del Gruppo Nidec e tra i Gruppi impegnati rispetto alla ripartenza economica in un’ottica di maggiore sostenibilità, si è affermato negli anni quale player tecnologico alla guida della trasformazione del settore energetico e in particolare del comparto petrolchimico.

Per questo è stata scelta da Sulzer, leader globale nell'ingegneria dei fluidi, per la fornitura di tecnologie all’avanguardia, interamente prodotte in Italia, in grado di efficientare l’intero processo di estrazione di petrolio greggio nel giacimento di Rumalia, in Iraq, ottimizzando l’estrazione di materia prima e il consumo di energia nel deposito. Nidec ASI si è aggiudicata la commessa a novembre 2018, mentre a luglio 2021 è iniziata la fase di commissioning.

Il progetto, che rappresenta un primo segnale di ripresa del settore petrolchimico, ha l’obiettivo di incrementare la quantità di petrolio greggio estratto nel giacimento di Rumalia, mediante l’aggiunta di pompe di iniezione d'acqua alimentate da 15 motori a induzione progettati su misura nello stabilimento Nidec ASI a Monfalcone, centro d’eccellenza per questo tipo di realizzazioni. I motori, dotati di specifiche tecniche uniche e avanzate, rispondono alle esigenze di un progetto complesso e innovativo come quello che vede il giacimento di Rumaila protagonista, ovvero ridurre contemporaneamente lo spreco della risorsa e i costi operativi per tutta la durata del processo di estrazione, massimizzando la capacità estrattiva dell’impianto, sempre all’insegna della massima sicurezza e affidabilità.

Questa sofisticata ed innovativa tecnologia consente infatti a ciascuna pompa di iniettare più di 500 metri cubi di acqua all'ora a circa 200 bar nel pozzo per estrarre il petrolio depositato sul fondo della faglia, aumentando significativamente il recupero della materia prima.

Nidec Asi, da sempre attenta alle esigenze dei clienti, ha realizzato la tecnologia anche in un’ottica di risparmio energetico. Infatti, i nuovi motori a induzione consentono di ridurre considerevolmente l’assorbimento elettrico per ciascuna pompa, permettendo di diminuire il consumo di energia, ottimizzando il funzionamento dell’impianto e riducendone l’impatto ambientale.

“Siamo entusiasti di aver messo al servizio di Sulzer il nostro know-how nel settore oil & gas e le nostre capacità di sviluppare soluzioni su misura per supportare il progetto di Rumaila con le più avanzate tecnologie in grado di ottimizzare il processo di estrazione del petrolio e ridurre l’impatto ambientale del giacimento. Da sempre ci impegniamo a livello internazionale per trasformare gli impianti e renderli efficienti, riducendo il consumo di energia e risparmiando risorse attraverso l’introduzione di tecnologie che vengono integrate a quelle già esistenti, dialogando con esse in modo efficace e sicuro. Nel contesto di ripartenza del settore petrolchimico che questa commessa testimonia, auspichiamo che queste innovazioni vengano introdotte presto in molti altri giacimenti per migliorare i processi estrattivi in ottica sempre più sostenibile e green,” ha dichiarato Dominique Llonch, CEO di Nidec Asi e Presidente di Nidec Industrial Solutions.

Questo ulteriore progetto conferma l’eccellenza di Nidec Asi nella realizzazione di motori elettrici, da sempre uno dei comparti più strategici per l’azienda. Il progetto arricchisce il rilevante track record del Gruppo nell’oil&gas, insieme alla recente commessa da diversi milioni di euro per la fornitura di Variable Frequency Drives Systems (VFDS) e di motori per il progetto ARCTIC LNG 2 sviluppato da Novatek, che sono andati a comporre gli impianti di liquefazione di Gas Naturale (LNG) situati nella Russia Artica e alle nuove commesse per il Medio Oriente.

Nidec Industrial Solutions (NIS), piattaforma commerciale del gruppo Nidec offre sistemi elettrici completi e riunisce i prodotti e servizi di Nidec ASI, Avtron Industrial Automation, Nidec Industrial Automation e Motortecnica. L’azienda offre soluzioni customizzate in tutto il mondo per un’ampia gamma di applicazioni industriali. I suoi mercati di riferimento sono petrolchimico, energia tradizionale e rinnovabili, siderurgia, navale e automazione industriale. La multinazionale è specializzata in applicazioni pesanti dove sono richieste alte potenze e prestazioni elevate: motori elettrici e generatori fino a 65 MW di potenza (87.000 cavalli); inverter e convertitori elettronici di potenza; automazione e software di processi industriali; retrofit di centrali elettriche e generatori idroelettrici; sistemi integrati per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e loro integrazione nelle reti elettriche. In seguito all’acquisizione delle divisioni Motors, drives and electric power generation di Emerson Electric Co.

Inoltre, Nidec Asi ha migliorato ulteriormente le proprie attività industriali e commerciali, integrando gli azionamenti a media e bassa potenza all’interno dell’offerta complessiva di Nidec. Grazie alle acquisizioni di Control Techniques e Leroy-Somer, parte del Gruppo Nidec Corporation dal 1° febbraio 2017, è in grado di offrire tecnologie ottimizzate per il controllo dei motori e di sviluppare soluzioni di automazione dedicate ad applicazioni specifiche e personalizzate sulla base delle esigenze del cliente, per rispondere in modo flessibile a ciascuna necessità.