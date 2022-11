Nip Maniago lancia i Recruiting Days

Servono addetti, arrivano i Recruiting Days: di fronte alla difficoltà da parte delle aziende di trovare lavoratori, specializzati o meno, il Nip – Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone con sede a Maniago - in collaborazione con Adecco (nota agenzia per il lavoro) e Cluster Comet (che riunisce le aziende della filiera metalmeccanica regionale) ha organizzato due appuntamenti per far incontrare domanda e offerta di posti di lavoro.

"Abbiamo deciso di organizzare questi appuntamenti - spiega Saverio Maisto direttore del Nip e del cluster Comet - per favorire, in un unico momento dedicato, il confronto tra lavoratori e aziende, portando all'attenzione di queste imprese delle figure che già rispondono ai profili da esse ricercati. Un progetto, insieme ad Adecco e Cluster Comet, che guarda al futuro visto che potrà essere il primo passo per una serie continua di campagne di reperimento e inserimento risorse umane provenienti anche da fuori regione e in particolare da zone con un basso tasso di occupabilità. Un modo innovativo di gestire, con sinergie tra i vari attori interessati, i flussi del mercato del lavoro".

Il primo Recruiting Day per l'azienda Siap Spa di Maniago si terrà lunedì 5 dicembre (dalle 9 alle 13) al Polo Tecnologico Alto Adriatico “Andrea Galvani” di Pordenone. Saranno selezionati 20 addetti CNC (controllo numerico computerizzato) per le lavorazioni meccaniche, 4 addetti al montaggio e 2 addetti controllo qualità.

Il secondo Recruiting Day si terrà martedì 13 dicembre (dalle 9 alle 13) nella sede del Consorzio Nip e vede la collaborazione del Consorzio Coltellinai Maniago con una decina di aziende che operano nelle lavorazioni meccaniche e nella filiera dei coltelli, le quali cercano ognuna uno o due addetti. Le persone selezionate andranno a maturare, anche attraverso corsi di formazione, competenze necessarie ai settori della meccanica di precisione e delle coltellerie.

“Confidiamo - conclude Maisto - che possano essere due occasioni utili per diverse persone in cerca di occupazione: in tempi ricchi di sfide e incertezze come quelli attuali, il lavoro è uno dei diritti di maggiore importanza e con il nostro impegno come Consorzio cerchiamo di contribuire il più possibile nel renderlo realtà”.