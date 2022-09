Nip recupera un capannone per il nuovo centro logistico

Riutilizzare strutture industriali dismesse per ridurre il consumo di suolo e tramite esse favorire la condivisione della logistica da parte delle aziende, contrastando le emissioni di C02: innovativo progetto da parte del NIP – Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone con sede a Maniago - che sta progettando un nuovo centro logistico e doganale da insediarsi in uno dei capannoni dismessi della zona industriale maniaghese. Un progetto che ha ricevuto un finanziamento di 500 mila euro da parte dell'assessorato alle infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in quanto riconducibile alle missioni previste nel Pnrr.

"In questo nuova piattaforma - spiega il presidente del Consorzio Renato Piazza – le aziende insediate che vorranno entrare nel progetto potranno condividere spazi e gestione dei traffici, realizzando delle economie di scala logistiche che oltre a far risparmiare, potranno far bene anche all'ambiente. Un vantaggio per tutto il tessuto socio-economico servito dal Consorzio, visto che al posto di un capannone dismesso avremmo un centro innovativo senza per questo cementificare una nuova parte di territorio e potendo anche utilizzare la viabilità già esistente".

Attualmente il NIP si sta concentrando sulle attività preliminari alla progettazione, tra rilievi e indagini e raccogliendo le prime manifestazioni di interesse delle aziende. Si sta lavorando su un’ipotesi d'estensione di circa 30 mila metri quadri capaci di ospitare non meno di 7 mila posti per i pallet.

"Percepisco - conclude Piazza - un grande interesse per questo progetto che potrà fornire molte soluzioni a realtà insediate nella nostra area produttiva le quali hanno interesse a condividere le operazioni logistiche. Il tutto senza dimenticare che aprendo un ufficio doganale in loco con operatore offriremmo un ulteriore servizio all'avanguardia. Con questi progetto il NIP si pone ancora una volta al fianco delle aziende in questo periodo di grandi sfide tra pandemia e tensioni internazionali. In tal senso il Pnrr rappresenta una grande opportunità assolutamente da cogliere: ci stiamo attivando anche con altri progetti strategici a beneficio delle nostre realtà produttive”.