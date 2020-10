Nl Comp conquista il Salone Nautico

Al 60° Salone Nautico di Genova si sta mettendo in luce la giovane start-up monfalconese NL Comp. In vetrina, l’azienda ‘made in Fvg’ ha portato Ecoracer769, il primo one design da regata costruito al 100% in materiali naturali e con un’anima riciclabile.

L’imbarcazione, infatti, è costruita con materiali naturali, come la fibra di lino, oppure plastiche riciclabili e facilmente riutilizzabili. Il progetto è stato premiato al Design Innovation Award.

Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, ha voluto rendere omaggio alla startup, incontrando nello stand Nl Fabio Brignolini, Andrea Paduano e Nicola Paoletti, che hanno illustrato l’eco-barca da loro stessi costruita.