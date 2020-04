No ai questionari sullo stato di salute

"È in via di espansione il numero di aziende, nel settore dell’arredamento, che hanno ripreso l’attività o si accingono alla riapertura, dopo quanto registrato nel settore legno-boschivi-forestali, e lo stesso accade per i lavoratori coinvolti", analizza la Filca Cisl Fvg. "Nonostante il Governo e le Prefetture invitino tutti a non sottovalutare il rischio collegato a una ripresa delle attività quando è ancora prematuro considerare sconfitta l’epidemia, le Associazioni datoriali spingono nei confronti delle Regioni affinché cessino le misure di contenimento".

"La Regione ha provveduto a inviare un documento, a inizio settimana, a Medici competenti, Associazioni di Categoria, Associazioni Sindacali, Dipartimenti di Prevenzione regionali, con la comunicazione dell’impossibilità di provvedere all’effettuazione dei tamponi e della conseguente necessità di occuparsi, con altri mezzi, a garantire la sicurezza epidemiologica nelle aziende. Il documento, tra l’altro, propone alle aziende di far compilare ai dipendenti un questionario/autocertificazione, relativo allo stato di salute proprio, dei propri congiunti e degli amici".

"Il questionario proposto è assolutamente inutile e oltretutto contravviene alle normative sulla privacy: prima di tutto va ricordato che il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso con determinazione già il 2 marzo “I datori di lavoro devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.”. Sulla inutilità del questionario bastano le cronache: la garanzia di risultato diagnostico dei “tamponi” sulla positività di un soggetto non è assoluta, il c.d. “falso negativo” ha portato alla chiusura della Seconda Medica a Pordenone e della Medicina d’Urgenza a Cattinara, in queste ultime ore. Se i tamponi generano degli errori, figuriamoci un questionario!", continua la Filca.

"Vale a questo punto solo una regola, sia per chi va o andrà a lavorare, sia per chi esca per andare al supermercato o all’aperto: non c’è nessun ritorno alla normalità e dobbiamo considerarci tutti “positivi senza sintomi”. Di conseguenza vanno adottate, da ora e per lungo tempo, tutte le misure già dichiarate dall’OMS e dall’Istituto Superiore di Sanità: distanziamento tra le persone, utilizzo di mascherine e altri DPI, massima cura dell’igiene. La società post pandemia sarà una società diversa".

"Come organizzazione sindacale, siamo vicini ai lavoratori e alle rappresentanze sindacali nei posti di lavoro, nei cantieri, nelle fabbriche. Il nostro obiettivo è dare assistenza, in collaborazione con le direzioni aziendali, ai comitati previsti dal Protocollo Nazionale del 14 marzo 2020 (volto a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori in questo momento emergenziale dovuto al diffondersi del virus Covid-19) che contiene già tutte le indicazioni di cautela e le modalità per gestire quella che oggi è definita “Fase 2”. Dobbiamo evitare di confondere un interesse economico fine a se stesso, con gli interessi generali della società dove la salute è al di sopra di tutto, anche dentro i luoghi di lavoro", conclude la nota della Filca Cisl.