No all'assalto ai supermercati

Le Organizzazioni sindacali regionali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil del Fvg invitano i consumatori a non accorrere in massa nei negozi, ma a spalmare le legittime esigenze di spesa nelle varie giornate. “Un appello lo rivolgiamo anche ai cittadini, ai consumatori, perché in questa grave situazione di emergenza sanitaria si agisca con responsabilità, con il massimo rispetto delle regole e delle persone”.

“Invitiamo tutte le aziende commerciali e i datori di lavoro, dei centri commerciali ma non solo, dai piccoli negozi ai Supermercati, a garantire ai lavoratori dispositivi di protezione e rispetto delle procedure per salvaguardare la loro salute, quella dei loro familiari, amici e conoscenti”.

“È grave che, malgrado, le disposizioni del Governo finalizzate al contenimento del contagio del Covid-19 e al DPCM dell'9 Marzo 2020, ci vengano segnalati ancora comportamenti difformi dalle indicazioni di protezione per evitare l’ulteriore dilagare di questo pericoloso virus”, si legge ancora nella nota sindacale. “Continuare a far finta di niente e scegliere questi luoghi come centri di aggregazione da parte dei clienti e cittadini, può comportare l'aumento dei contagi e il propagarsi dell'epidemia se non si rispettano le misure e i provvedimenti di rispetto e protezione per sé e per gli altri”.

“Le lavoratrici e i lavoratori dei centri commerciali sono esseri umani, quindi potenzialmente a rischio, soprattutto per coloro che svolgono la loro attività diretta con i clienti, in particolar modo negli esercizi commerciali e nella grande distribuzione organizzata, anche in quei supermercati che a ogni notizia di possibili restrizioni e limitazioni vengono presi d'assalto per assicurarsi scorte alimentari”.

“Garantire l'accesso con modalità contingentate e comunque idonee a evitare assembramenti di persone, garantire le distanze interpersonali di almeno un metro, fornire a lavoratrici e lavoratori i presidi di sicurezza sono obblighi che devono essere rispettati. Non si scherza e non si deroga sulla salute: come organizzazioni sindacali, qualora ci venissero segnalati comportamenti difformi da quanto previsto nei decreti, ci attiveremo presso le autorità competenti. In un periodo di grave emergenza sanitaria, dove sono state chiuse tutte le scuole, dai nidi alle università, chiediamo alle imprese della grande distribuzione e a tutte le attività commerciali, alimentari e non, di ottemperare agli obblighi previsti”, conclude la nota firmata da Francesco Buonopane per la Filcams Cgil, Adriano Giacomazzi della Fisascat Cisl e Matteo Zorn della Uiltucs.