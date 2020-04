No alla riapertura dell'Electrolux

La Fiom Cgil di Pordenone, unitamente ai delegati di fabbrica di Porcia, ha chiesto al Prefetto di Pordenone di non autorizzare l'avvio dell'attività produttiva di lavatrici all'Electrolux, in quanto attività non essenziale al fine di ridurre le possibilità di contagio come previsto dal Dpcm del 10 aprile 2020.

"Chiediamo e sollecitiamo - scrive il sergretario della Fiom Pordenonese, Maurizio Marcon, in una segnalazione al Prefetto - un'attenta valutazione rispetto alla richiesta di deroga che Electrolux Italia ha presentato a questo ufficio. Ricordiamo che le misure di contenimento prescritte, continuano a limitare i cittadini nelle attività personali, ciò rende ancora più incomprensibile la ripresa di attività economiche eproduttive ad alta intensità lavorativa e quindi a rischio di contagio non essenziali. Siamo quindi a esprimere un parere di parte, contrario ad una eventuale ripresa anticipate delle attività produttive", conclude il sindacato.