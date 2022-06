No allo scorporo della rete, scioperano i dipendenti Tim

Difendono 83mila posti di lavoro, tra diretti (43mila) e indotto. E dicono no allo scorporo della rete telefonica. Sono i dipendenti del gruppo Tim, che domani – martedì 21 giugno - scioperano in tutto il Paese per chiedere un piano industriale che punti al rilancio di un settore strategico come la telefonia e non sulle ragioni della finanza.

Le segreterie di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom in una nota precisano che la mobilitazione è “contro le ipotesi di scorporo della rete, per l’unicità dell’Azienda a difesa della tenuta occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende del Gruppo Tim, per un piano industriale a servizio della comunità e non della finanza. In un Paese dove il settore delle Telecomunicazioni è stato lungamente martoriato, la peggiore privatizzazione della storia che ha coinvolto Telecom Italia sta arrivando al suo epilogo”.

“Negli ultimi sei mesi abbiamo cercato di far capire alla politica la gravità della situazione ma, dopo un giro di colloqui con i parlamentari che ha investito tutto l'arco costituzionale, la politica ci ha lasciato soli sulla vertenza Tim. Siamo stati accompagnati da un silenzio mediatico assordante. Si sta distruggendo l'ex monopolista delle Tlc e 100 anni di storia industriale del Paese e non c'è uno straccio di dibattito pubblico su questo tema in un settore strategico per il Paese”.

“Ci stanno dicendo che stanno facendo la società pubblica della rete ma se poi, come da ipotesi frutto di indiscrezioni di stampa, il 60% del controllo di tale società va ai fondi diviso equamente fra Kkr e Macquaire e solo il 40% a CDP (cassa depositi e prestiti), non è proprio come ce la stanno raccontando. La politica di fatto sta avallando nelle sedi parlamentari il piano industriale dell'ad Pietro Labriola che sarà presentato nei dettagli il 7 luglio e che prevede lo smembramento del gruppo”, denunciano ancora i sindacati che domani saranno in presidio a Roma, in piazza Bocca della Verità, “per la difesa dell'occupazione, per un'infrastruttura pubblica e per il rilancio strategico e industriale di Tim, per il diritto universale alla connessione e per un piano industriale a servizio della comunità e non della finanza”.

“Contro il piano di taglio dei costi del lavoro irricevibile presentato il 16 maggio e contro la distruzione dell’azienda. Riteniamo che Tim sia un’azienda strategica, già drasticamente ridimensionata dalle operazioni finanziarie precedenti, che non può e non deve essere definitivamente distrutta. L'Italia, se vuole avere un ruolo nel mercato delle TLC Europeo, non può rinunciare ad avere un "campione nazionale" a controllo pubblico”.